Ρέθυμνο: Μια σχολική εκδρομή που νίκησε τον χρόνο

Μια σπάνια φωτογραφία ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα και μας μεταφέρει στο Ρέθυμνο της δεκαετίας του 1960′, στα πευκάκια, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες λάμβαναν μέρος στις σχολικές εκδρομές, με σκοπό την αποφόρτιση από την καθημερινότητα και τη δημιουργία αναμνήσεων.

