Ρέθυμνο: Μια σχολική εκδρομή που νίκησε τον χρόνο
Μια φωτογραφία ντοκουμέντο από τη δεκαετία του ’60 στο Ρέθυμνο
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Μια σπάνια φωτογραφία ανέβηκε στα κοινωνικά δίκτυα και μας μεταφέρει στο Ρέθυμνο της δεκαετίας του 1960′, στα πευκάκια, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες λάμβαναν μέρος στις σχολικές εκδρομές, με σκοπό την αποφόρτιση από την καθημερινότητα και τη δημιουργία αναμνήσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο daynight.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
20:15 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα
11:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ