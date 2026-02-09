Ιράκ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου - Βίντεο
Η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα στο διυλιστήριο πετρελαίου του Μπαϊτζί, κοντά στο Τικρίτ, με αποτέλεσμα ένας εργαζόμενος να βρει τον θάνατο και άλλοι 13 να τραυματιστούν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία και το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ.
Εργαζόμενοι στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, οι οποίες βρίσκονται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια της Βαγδάτης, δήλωσαν πως είδαν ένα πτώμα. Ενημέρωσαν πως οι πυροσβέστες κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία δεν φέρεται να είχε σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία του διυλιστηρίου.
Το ιρακινό υπουργείο Πετρελαίου ανέφερε πως η πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης.
