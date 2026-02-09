Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

Ρώσος εργάτης σε φάρμα βίασε την ανήλικη κόρη του εργοδότη του και την πέταξε στα γουρούνια να την κατασπαράξουν ώστε να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Ο 42χρονος Ιγκόρ Ζίκοφ καταδικάστηκε σε 23 χρόνια κάθειρξης σε σωφρονιστική αποικία αυστηρού καθεστώτος για τη φρικιαστική επίθεση κατά της 17χρονης Μιλένα Σεβελιόβα, στην περιοχή Κρασνογιάρσκ της Σιβηρίας.

Το ειδεχθές έγκλημα, που συγκλόνισε τη Ρωσία, αποκαλύφθηκε ότι είχε ως κίνητρο την εκδικητικότητα. Ο Ζίκοφ, καταδικασμένος στο παρελθόν για τη δολοφονία του ίδιου του αδελφού του, έτρεφε μίσος απέναντι στον εργοδότη του, πατέρα της Μιλένα, και είχε αποφασίσει να σκοτώσει τα ζώα της φάρμας ως πράξη αντεκδίκησης.

Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, όταν μπήκε στον στάβλο, αντίκρισε τη 17χρονη να ταΐζει τα γουρούνια. Τότε της επιτέθηκε, τη χτύπησε άγρια, τη βίασε και, αφού την άφησε αναίσθητη μέσα στο χοιροστάσιο, έκλεψε το κινητό της τηλέφωνο και εξαφανίστηκε.

Ο θάνατος από τα γουρούνια

Η Μιλένα υπέκυψε από ακατάσχετη αιμορραγία, όταν μία χοιρομητέρα της έσκισε τη μηριαία αρτηρία, ενώ και άλλα ζώα την κατασπάραξαν, προσελκυμένα από το αίμα της. Στην επίσημη ανακοίνωση του δικαστηρίου αναφέρεται: «Ο Ζίκοφ επιτέθηκε στο κορίτσι, της έκλεψε το κινητό και, αφού εκείνη έχασε τις αισθήσεις της από τα χτυπήματα, την άφησε μέσα στο χοιροστάσιο με ανοιχτές πληγές. Τα γουρούνια αντέδρασαν στο αίμα και άρχισαν να της επιτίθενται. Ο κατηγορούμενος γνώριζε ότι τα ζώα θα επιτεθούν και την άφησε σκόπιμα εκεί για να την κατασπαράξουν».

Ο 42χρονος κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία, βιασμό και κλοπή και καταδικάστηκε σε 23 χρόνια κάθειρξης.

Οι γονείς της Μιλένα απουσίαζαν σε ψώνια όταν σημειώθηκε το έγκλημα. Όταν δεν απαντούσε στο τηλέφωνο, τηλεφώνησαν στον 18χρονο σύντροφό της, Βλαντίμιρ Μπέντνι, για να την αναζητήσει. Εκείνος πήγε στη φάρμα και έκανε τη φρικτή ανακάλυψη.

«Άναψε τον φακό του και είδε το τρομακτικό θέαμα στο πάτωμα. Έτρεξε έξω, έκανε εμετό και φώναζε για βοήθεια», ανέφερε κάτοικος της περιοχής στο τοπικό μέσο NGS24. Το ασθενοφόρο έφτασε άμεσα, όμως η 17χρονη είχε ήδη αφήσει την τελευταία της πνοή.

Γειτόνισσα της οικογένειας δήλωσε: «Ήταν ένα τόσο καλό παιδί. Πάντα βοηθούσε τους γονείς της σε όλα. Ένα πραγματικά συμπονετικό κορίτσι».