Δύο νεκροί σε νέο αμερικανικό πλήγμα κατά σκάφους διακίνησης ναρκωτικών

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα της Τρίτης (10/2) ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν και ένα επέζησε έπειτα από στοχευμένο πλήγμα εναντίον ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε στην πλατφόρμα Χ από τη U.S. Southern Command (SOUTHCOM), το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στις 9 Φεβρουαρίου, κατόπιν εντολής του διοικητή της, στρατηγού Φράνσις Ντόνοβαν, στο πλαίσιο επιχείρησης της Joint Task Force Southern Spear. Όπως αναφέρεται, οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος κινούνταν κατά μήκος γνωστών διαδρομών ναρκοδιακίνησης στον Ανατολικό Ειρηνικό και συμμετείχε ενεργά σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών, υπό τη διαχείριση οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές.

Κατά την επιχείρηση, δύο από τους επιβαίνοντες σκοτώθηκαν, ενώ ένας ακόμη επέζησε. Αμέσως μετά το πλήγμα, η SOUTHCOM ενημέρωσε την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το σύστημα Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό και τη διάσωση του επιζώντα.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy

— U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026



Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο διάρκειας 11 δευτερολέπτων, στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το σκάφος δέχεται την επίθεση, χωρίς ωστόσο να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή τόπο ή τις συνθήκες της επιχείρησης.