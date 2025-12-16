Ειρηνικός: Νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά - Οκτώ νεκροί

Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε εκ νέου επιθέσεις εναντίον τριών σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό τη Δευτέρα, σκοτώνοντας 8 άτομα, σύμφωνα με την Αμερικανική Διοίκηση Νότου (SOUTHCOM).

«Στις 15 Δεκεμβρίου, υπό τις οδηγίες του υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, η Joint Task Force Southern Spear πραγματοποίησε θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον τριών σκαφών που λειτουργούσαν από Οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές σε διεθνή ύδατα», έγραψε η SOUTHCOM στο «X». «Οι μυστικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν ότι τα σκάφη διέρχονταν από γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και ασχολούνταν με τη διακίνηση ναρκωτικών».

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Τουλάχιστον 95 άτομα έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σε αμερικανικές επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας με την ονομασία «Operation Southern Spear», η οποία, σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ, «έχει ως στόχο τον περιορισμό της διακίνησης ναρκωτικών».

Οι τελευταίες επιθέσεις έρχονται σε μια περίοδο αμφισβητήσεων για το αν είναι νόμιμες οι επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των σκαφών που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά.

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση Τραμπ έχει δηλώσει στο Κογκρέσο ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ένοπλη σύγκρουση» με τα καρτέλ ναρκωτικών, η οποία ξεκίνησε με την πρώτη της επίθεση στις 2 Σεπτεμβρίου. Ο αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε μια δεύτερη επίθεση εναντίον του ύποπτου σκάφους που μετέφερε ναρκωτικά, αφού η πρώτη επίθεση δεν σκότωσε όλους τους επιβαίνοντες, όπως είχε αποκαλύψει το CNN, κάτι που ορισμένοι Δημοκρατικοί βουλευτές και νομικοί εμπειρογνώμονες χαρακτήρισαν ως «έγκλημα πολέμου».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Γερουσία, ο Δημοκρατικός Τσακ Σούμερ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση όλων των γερουσιαστών την Τρίτη σχετικά με τις επιθέσεις, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Ο αμερικανικός λαός δικαιούται ενημέρωση. Σκοπεύουμε να την παρέχουμε», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X.

Ο Ρούμπιο και ο Χέγκσεθ αναμένεται επίσης να πραγματοποιήσουν μια ενημέρωση στους βουλευτές την Τρίτη.

