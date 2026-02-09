Catherine O’Hara: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της Catherine O’Hara, μετά τον αιφνίδιο χαμό της στις 30 Ιανουαρίου, σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με έκθεση του Ιατροδικαστικού Γραφείου της Κομητείας του Λος Άντζελες, την οποία εξασφάλισε το TMZ, η διάσημη ηθοποιός -που έγινε ευρύτερα γνωστή από τον ρόλο της στο «Home Alone» - υπέστη θρόμβο αίματος στους πνεύμονες. Ως άμεση αιτία θανάτου καταγράφηκε η πνευμονική εμβολή, ενώ ως υποκείμενη αιτία αναφέρθηκε ο καρκίνος του ορθού — μια πληροφορία που γίνεται γνωστή για πρώτη φορά.

Η πνευμονική εμβολή προκαλείται συνήθως όταν ένας θρόμβος αίματος, συχνά από το πόδι ή τη λεκάνη, μετακινείται στους πνεύμονες. Παράγοντες κινδύνου θεωρούνται, μεταξύ άλλων, χειρουργικές επεμβάσεις, παρατεταμένη ακινησία, ο καρκίνος, η εγκυμοσύνη, οι ορμονικές θεραπείες και το κάπνισμα. Ο καρκίνος του ορθού αποτελεί μορφή καρκίνου που αναπτύσσεται στο τελικό τμήμα του παχέος εντέρου.

Η Catherine O’Hara / ΑΡ

Νωρίτερα στη ζωή της, η O’Hara είχε διαγνωστεί με situs inversus — μια σπάνια πάθηση κατά την οποία η καρδιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα.

Μετά τον θάνατό της, η οικογένειά της είχε αναφέρει πως η ηθοποιός αντιμετώπιζε «μια σύντομη ασθένεια».

