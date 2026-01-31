Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει

Η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα πέθανε σε ηλικία 71 ετών, την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Κάθριν Ο' Χάρα: Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο λίγες ώρες πριν πεθάνει

Η Κάθριν Ο' Χάρα

Invision
Θρήνο έχει προκαλέσει ο θάνατος της γνωστής ηθοποιού, Κάθριν Ο' Χάρα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Παρασκευής σε ηλικία 71 ετών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, λίγες ώρες πριν τον θάνατό της, η ηθοποιός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού δεν μπορούσε να αναπνεύσει μετά από ιατρικό επείγον περιστατικό στο σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Όλα έγιναν το πρωί της Παρασκευής, όταν ένα ασθενοφόρο, το οποίο κλήθηκε στο σπίτι της ηθοποιού στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες στις 05.00, την μετέφερε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο, όπου η κατάστασή της κρίθηκε σοβαρή, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες.

Μέσα σε λίγες ώρες, η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή. Η αιτία θανάτου της δεν έχει γίνει γνωστή μέχρι στιγμής.

Κάθριν Ο΄Χάρα

Ποια ήταν η Κάθριν Ο' Χάρα

Γεννημένη στο Τορόντο το 1954, η Ο’ Χάρα εμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1980. Το 1988 ενσάρκωσε τη μητριά της Γουινόνα Ράιντερ στην ταινία «Ο Σκαθαροζούμης» του Τιμ Μπάρτον. Δύο χρόνια αργότερα, έγινε παγκοσμίως γνωστή, ως η μαμά του Κέβιν, που τον υποδυόταν το Μακόλεϊ Κάλκιν, στην ταινία «Μόνος στο σπίτι» την οποία η ίδια, χαρακτήρισε «τέλεια», σε μια συνέντευξη που παραχώρησε το 2024 στο περιοδικό People.

Επανέλαβε τον ρόλο αυτό στη δεύτερη συνέχεια της ταινίας, «Μόνος στη Νέα Υόρκη», στην οποία έκανε μια σύντομη εμφάνιση και ο Ντόναλντ Τραμπ, πολλές δεκαετίες προτού να ασχοληθεί με την πολιτική.

«Άνθρωποι που ονομάζονταν Κέβιν έρχονταν και μου ζητούσαν να ουρλιάξω ‘Κέβιν’», μια από τις διάσημες ατάκες της στην ταινία αυτήν, είχε πει η ίδια.

Το 1993 συνεργάστηκε και πάλι με τον Τιμ Μπάρτον στην ταινία κινουμένων σχεδίων «Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης».

Το σημερινό κοινό πάντως την γνώρισε κυρίως από τον ρόλο της Μόιρα στη σειρά Schitt’s Creek. Για τον ρόλο αυτόν κέρδισε βραβείο Έμι καλύτερης γυναικείας ερμηνείας το 2020, καθώς και Χρυσή Σφαίρα.

Ήταν παντρεμένη επί 33 χρόνια με τον Μπομπ Γουέλς, με το οποίο απέκτησε δύο παιδιά, τον 31χρονο Μάθιου και τον 29χρονο Λουκ.

