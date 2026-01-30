Πέθανε σε ηλικία 71 ετών η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα

Σε ηλικία 71 ετών πέθανε η γνωστή ηθοποιός Κάθριν Ο' Χάρα σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται η αμερικανική ιστοσελίδα TMZ.

Η ηθοποιός έγινε γνωστή από ταινίας όπως «Μόνος στο σπίτι» και «Σκαθαροζούμης». Ήταν παντρεμένη επί 33 χρόνια με τον Μπομπ Γουέλς. Απέκτησαν δύο παιδιά τον 31χρονο Μάθιου και τον 29χρονο Λουκ.