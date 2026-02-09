Ιταλία: Θεαματική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων - Το ανατίναξαν πάνοπλοι ληστές
Πανικός επικράτησε σε κεντρικό αυτοκινητόδρομο της νότιας Ιταλίας, όταν διερχόμενοι οδηγοί έγιναν μάρτυρες κινηματογραφικής απόπειρας ληστείας
Σκηνικό ταινίας δράσης θύμιζε αυτοκινητόδρομος στη νότια Ιταλία, μέρα μεσημέρι, όταν ληστές έστησαν ενέδρα σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων με τις απίστευτες σκηνές να καταγράφουν σε βίντεο διερχόμενοι οδηγοί, που έγιναν μάρτυρες της θεαματικής απόπειρας ληστείας.
Μία ομάδα 6 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα, και φορώντας λευκές ολόσωμες στολές, είχε τοποθετήσει μερικά αυτοκίνητα κάθετα στον αυτοκινητόδρομο 613 στην περιοχή της Απουλίας, τα οποία μάλιστα ήταν εφοδιασμένα με φώτα που χρησίμευαν για να προσομοιάζουν με οχήματα της αστυνομίας.
Δραματικά πλάνα δείχνουν τους ληστές να κρύβονται πίσω από ένα αυτοκίνητο καθώς το θωρακισμένο όχημα εκρήγνυται στο δρόμο, με τις φλόγες και τα συντρίμμια να υψώνονται στον αέρα.
Παρά το γεγονός ότι κατάφεραν να ανατινάξουν το θωρακισμένο βαν, η ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη ληστεία, πυροδοτώντας καταδίωξη με τους καραμπινιέρους, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιπολικό δέχθηκε πυροβολισμούς και ένα όχημα χωρίς διακριτικά εμβολίστηκε. Τελικά δύο από τους δράστες συνελήφθησαν.
Το βαν που έγινε στόχος ανήκε στην Battistolli, η οποία δραστηριοποιείται σε θωρακισμένες υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων σε όλη την Ιταλία.
Οι ληστές κατάγονται από την περιοχή της Φότζια, γνωστή στα μέσα ενημέρωσης ως η γενέτειρα συμμοριών που ειδικεύονται σε ένοπλες ληστείες θωρακισμένων οχημάτων, ανέφερε το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sky TG24.
Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ άλλοι οδηγοί που παγιδεύτηκαν στην ενέδρα έπεσαν επίσης θύματα ληστείας, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι ληστές έκλεψαν τα αυτοκίνητά τους για να δραπετεύσουν.