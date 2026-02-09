Ιταλία: Θεαματική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων - Το ανατίναξαν πάνοπλοι ληστές

Σκηνικό ταινίας δράσης θύμιζε αυτοκινητόδρομος στη νότια Ιταλία, μέρα μεσημέρι, όταν ληστές έστησαν ενέδρα σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων με τις απίστευτες σκηνές να καταγράφουν σε βίντεο διερχόμενοι οδηγοί, που έγιναν μάρτυρες της θεαματικής απόπειρας ληστείας.

Μία ομάδα 6 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα, και φορώντας λευκές ολόσωμες στολές, είχε τοποθετήσει μερικά αυτοκίνητα κάθετα στον αυτοκινητόδρομο 613 στην περιοχή της Απουλίας, τα οποία μάλιστα ήταν εφοδιασμένα με φώτα που χρησίμευαν για να προσομοιάζουν με οχήματα της αστυνομίας.

Δραματικά πλάνα δείχνουν τους ληστές να κρύβονται πίσω από ένα αυτοκίνητο καθώς το θωρακισμένο όχημα εκρήγνυται στο δρόμο, με τις φλόγες και τα συντρίμμια να υψώνονται στον αέρα.

JUST IN: ?? Armed robbers attack cash-in-transit van on highway in southern Italy in broad daylight. pic.twitter.com/Hem8dCie7u — BRICS News (@BRICSinfo) February 9, 2026

Παρά το γεγονός ότι κατάφεραν να ανατινάξουν το θωρακισμένο βαν, η ομάδα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει τη ληστεία, πυροδοτώντας καταδίωξη με τους καραμπινιέρους, κατά τη διάρκεια της οποίας ένα περιπολικό δέχθηκε πυροβολισμούς και ένα όχημα χωρίς διακριτικά εμβολίστηκε. Τελικά δύο από τους δράστες συνελήφθησαν.

Το βαν που έγινε στόχος ανήκε στην Battistolli, η οποία δραστηριοποιείται σε θωρακισμένες υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων σε όλη την Ιταλία.

?? A heavily armed gang blew up an armored cash van during a daylight heist attempt, thwarted by police in southern Italy.



At least eight heavily armed robbers, some impersonating police with flashing lights, blocked the road by setting vehicles on fire. They used explosives to… pic.twitter.com/7qmIyUwwgr — Visegrád 24 (@visegrad24) February 9, 2026

Οι ληστές κατάγονται από την περιοχή της Φότζια, γνωστή στα μέσα ενημέρωσης ως η γενέτειρα συμμοριών που ειδικεύονται σε ένοπλες ληστείες θωρακισμένων οχημάτων, ανέφερε το ιταλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Sky TG24.

Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρξε τραυματισμός, ενώ άλλοι οδηγοί που παγιδεύτηκαν στην ενέδρα έπεσαν επίσης θύματα ληστείας, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, καθώς οι ληστές έκλεψαν τα αυτοκίνητά τους για να δραπετεύσουν.