Bloomberg: Η ΕΕ διερευνά επιλογές για την συμπερίληψη εγγυήσεων για την ένταξη της Ουκρανίας

Η ΕΕ διερευνά επιλογές για την συμπερίληψη εγγυήσεων για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια πιθανή συμφωνία για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης.

Αυτό αναφέρει το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές.

Σύμφωνα με τους συνομιλητές, οι επιλογές που συζητούνται περιλαμβάνουν την ιεράρχηση των θεμάτων προστασίας ένταξης του Κιέβου, καθώς και την άμεση πρόσβαση σε ορισμένα από τα δικαιώματα ενός κράτους μέλους. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα μπορούσε να παράσχει στην Ουκρανία ένα σαφές χρονοδιάγραμμα για τα βήματα που πρέπει να κάνει για να ενταχθεί επίσημα στην ΕΕ.

«Άλλες επιλογές περιλαμβάνουν τη συνέχιση της τρέχουσας διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ ή την εισαγωγή μιας μεταβατικής περιόδου και σταδιακής ένταξης», γράφει το Bloomberg.

Το πρακτορείο υπενθυμίζει ότι οι διαπραγματεύσεις για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνήθως διαρκούν χρόνια. Η εισδοχή ενός νέου μέλους απαιτεί την ομόφωνη συναίνεση όλων των μελών της ΕΕ.

Στο μεταξύ σήμερα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προέβη σε νέες δηλώσεις:

Οι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας είναι το μόνο πραγματικό θεμέλιο για την ειρήνη και για την αποτροπή των Ρώσων από το να παραβιάζουν τις συμφωνίες μέσω επιθέσεων ή υβριδικών επιχειρήσεων οποιουδήποτε είδους.

Δεν υπάρχει πλέον καμία χώρα στην Ευρώπη που να μην γνωρίζει τι είναι η ρωσική παρέμβαση και πώς μπορεί να μοιάζουν οι ρωσικές επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης. Όλοι βλέπουν επίσης τι κάνουν οι Ρώσοι δολοφόνοι, οι ρωσικοί πύραυλοι και τα ρωσικά drones. Η προστασία από αυτά και η διασφάλιση της ασφάλειας πρέπει να είναι απτή και να θέτει τα θεμέλια για μια διαρκή ειρήνη.

Reliable security guarantees are the only real foundation for peace and for preventing the Russians from breaking agreements through strikes or hybrid operation of some kind.



There are no countries left in Europe that do not know what Russian interference is and what Russian… pic.twitter.com/XlgIEelvEf — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 9, 2026

Διαβάστε επίσης