Ρωσία: Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας πίσω από την απόπειρα δολοφονίας αντιστρατηγού στη Μόσχα

Οι δύο ύποπτοι ομολόγησαν 

Newsbomb

Ρωσία: Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας πίσω από την απόπειρα δολοφονίας αντιστρατηγού στη Μόσχα
Υπουργείο Άμυνας Ρωσίας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δύο άνδρες, οι οποίοι θεωρούνται ύποπτοι για την απόπειρα δολοφονίας εις βάρος του Ρώσου στρατηγού Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ ομολόγησαν ότι εκτελούσαν εντολές από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών (SBU) σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB).

Η Ουκρανία έχει διαψεύσει κάθε ανάμειξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αλεξέγεφ την Παρασκευή. Ο αντιστράτηγος Βλαντίμιρ Αλεξέγεφ, υπαρχηγός της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GRU), δέχθηκε πυρά σε κτίριο διαμερισμάτων στη Μόσχα. Μετά την επίθεση υπεβλήθη σε εγχείρηση και έχει πλέον ανακτήσει τις αισθήσεις του.

Η Μόσχα είπε ότι ο ύποπτος, ένας Ρώσος πολίτης γεννημένος στην Ουκρανία, ο Λιουμπόμιρ Κόρμπα, ανακρίθηκε μετά την έκδοσή του στη Ρωσία από το Ντουμπάι. Ένας ύποπτος συνεργός του, ο Βίκτορ Βασίν, επίσης ανακρίθηκε.

Στρατολογήθηκε με τη βοήθεια της Πολωνίας

Σε ανακοίνωσή της η FSB αναφέρει ότι τόσο ο Κόρμπα όσο και ο Βασίν ομολόγησαν την ενοχή τους και έδωσαν λεπτομέρειες για την επίθεσή τους, την οποία, όπως είπαν, «πραγματοποίησαν για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας».

Σύμφωνα με την FSB, ο Κόρμπα στρατολογήθηκε από την SBU τον Αύγουστο του 2025 στο Τερνόπιλ της δυτικής Ουκρανίας. Εκπαιδεύτηκε στο Κίεβο και πληρωνόταν κάθε μήνα σε κρυπτονομίσματα. Για τον φόνο του Αλεξέγεφ, η SBU είχε υποσχεθεί στον Κόρμπα 30.000 δολάρια, σύμφωνα με την FSB.

Σύμφωνα με την FSB, οι πολωνικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν ανάμειξη στη στρατολόγηση του δράστη.

Ο Αλεξέγεφ είναι πρώτος υπαρχηγός του επικεφαλής της GRU, του στρατηγού Ιγκόρ Κοστιούκοφ. Ο τελευταίος ήταν επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια των πρόσφατων συνομιλιών μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παρουσία των Αμερικανών στο Αμπού Ντάμπι για μια διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:00ΚΟΣΜΟΣ

Αιγύπτιος σωματοφύλακας τράβηξε τα βλέμματα με την ασυνήθιστα ογκώδη σωματική του διάπλαση

10:58ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εφιάλτης για 60χρονη – Της επιτέθηκε ο γιος της μέσα στο κομμωτήριό της

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού: «Μην υποτιμάτε τη νοημοσύνη μας - Ντροπή για την ελληνική Δικαιοσύνη»

10:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΤΖΕΝΗ ΤΖΕΝΗ: Άνοιξε η προπώληση για την πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το KGM Torres απέκτησε και υβριδική έκδοση – Πόσο κοστίζει

10:45ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας πίσω από την απόπειρα δολοφονίας αντιστρατηγού στη Μόσχα

10:43Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Σιγουριά στη Νέα Δημοκρατία από την αναταραχή στην αντιπολίτευση

10:43ΕΛΛΑΔΑ

Πύλος: 25χρονος επιτέθηκε με γκλοπ σε κουρέα γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των «ορφανών του Τιτανικού»:Το «αντίο» του πατέρα και η επιστολή που αποκάλυψε την αλήθεια

10:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Υπεγράφη σύμβαση 10 εκατ. ευρώ για την ανέγερση δεύτερου Γενικού Λυκείου στον Ασπρόπυργο – Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε στη μάθηση»

10:30ΚΟΣΜΟΣ

Margherita Hut: Το ψηλότερο κτίριο της Ευρώπης στα 4.554 μέτρα στις ιταλικές Άλπεις

10:22ΚΟΣΜΟΣ

Δύσκολη εβδομάδα για την Ευρώπη με 3 κρίσιμες συνεδριάσεις: Στο επίκεντρο άμυνα, οικονομία, ασφάλεια

10:17ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Νέο περιστατικό βίας ανηλίκων - Εννέα συλλήψεις

10:00LIFESTYLE

Κερδίστε 1 διπλή πρόσκληση για το πιο BBQ event που ψήνεται από το Newsbomb.gr και τους The Eaters!

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα: Μια πόλη, πολλές ιδέες για να περάσεις καλά

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο νομοσχέδιο για μείωση της γραφειοκρατίας – Διαβάστε 12 ερωταπαντήσεις

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η κουλτούρα «9-9-6»: Πώς οι εταιρείες AI καθιερώνουν εργασία 72 ωρών

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Super Bowl: Οι 6+1 στιγμές που ξεχώρισαν εντός κι εκτός halftime show

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Οι τεχνολογίες της Formula 1 θα περάσουν στα μοντέλα παραγωγής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Καρπενήσι με το αυτοκίνητο που έπεσε σε γκρεμό 300 μέτρων - Γυμνή και ακέφαλη εντοπίστηκε η σορός του οδηγού

19:22ΕΛΛΑΔΑ

Βροχές στον Μόρνο: Ρεκόρ δεκαετίας τις πρώτες 39 ημέρες του 2026 - Δείτε τα γραφήματα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:18ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με ανήλικο που έπεσε σε σιντριβάνι στην Καλλιθέα: Το επανέφεραν οι γιατροί στο Παίδων

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη είχε ατύχημα στο Μιλάνο και χειρουργήθηκε και στα δύο χέρια στο ΚΑΤ

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει διπλό κύμα κακοκαιρίας - Δύσκολη η βραδιά της Τσικνοπέμπτης

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

09:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι αλλάζει στο Δημόσιο με το νέο νομοσχέδιο για μείωση της γραφειοκρατίας – Διαβάστε 12 ερωταπαντήσεις

09:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης για τη Μαρέβα Μητσοτάκη: Εμπιστεύτηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας

10:33ΚΟΣΜΟΣ

Η ιστορία των «ορφανών του Τιτανικού»:Το «αντίο» του πατέρα και η επιστολή που αποκάλυψε την αλήθεια

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:18ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Σε κρίσιμη κατάσταση το 2,5 ετών κοριτσάκι που έπεσε στο σιντριβάνι

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο - Πού αναμένονται καταιγίδες - Πώς θα κάνουμε Τσικνοπέμπτη

09:54ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η κουλτούρα «9-9-6»: Πώς οι εταιρείες AI καθιερώνουν εργασία 72 ωρών

22:26ΚΟΣΜΟΣ

Η Νέα Υόρκη βιώνει ιστορικό ψύχος - Καταγράφει θερμοκρασίες χαμηλότερες από αυτές της Ανταρκτικής

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Σπουδαία ανακάλυψη: Xρονικό του κόσμου 1.300 ετών βρέθηκε στη Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο ΑΠΘ - Συνάντηση Ζαχαράκη με τον πρύτανη για τις μολότοφ στους αστυνομικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ