Mόσχα: Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου

Ο Ρώσος στρατηγός Φανίλ Σαρβάροφ σκοτώθηκε από έκρηξη βόμβας σε αυτοκίνητο στη Μόσχα, δήλωσαν αξιωματούχοι. Ένα από τα ενδεχόμενα που ερευνώνται είναι η βόμβα να τοποθετήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες

Newsbomb

Mόσχα: Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανώτερος Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος σκοτώθηκε από έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στη νότια Μόσχα, σύμφωνα με την Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή. Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Γιασενέβαγια, λίγο αφότου ο αξιωματούχος μπήκε στο προσωπικό του όχημα και άρχισε να οδηγεί.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και κατάγματα από θραύσματα και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι ο στόχος της επίθεσης - ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ - υπέκυψε στα τραύματά του.

russia.jpg

Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το όχημα, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη καθώς το αυτοκίνητο απομακρυνόταν. «Η έρευνα εξετάζει διάφορες εκδοχές της δολοφονίας. Μία από αυτές περιλαμβάνει πιθανές διασυνδέσεις με τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», δήλωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Ο Φανίλ Σαρβάροφ γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1969 στο Γκρεμιατσίνσκ της περιφέρειας Περμ και είχε δεκαετίες υπηρεσίας στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η στρατιωτική του εκπαίδευση περιελάμβανε την αποφοίτησή του από την Ανώτερη Σχολή Διοίκησης Αρμάτων του Καζάν (1990), την Ακαδημία Τεθωρακισμένων (1999) και την Ακαδημία Γενικού Επιτελείου (2008).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σαρβάροφ συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις στον Βόρειο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης Οσετίας-Ινγκουσετίας και του πολέμου της Τσετσενίας, και αργότερα υπηρέτησε στη Συρία το 2015-2016.

Τη στιγμή του θανάτου του, κατείχε τη θέση του Αρχηγού της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, μια ανώτερη θέση υπεύθυνη για την προετοιμασία μονάδων για πολεμικές επιχειρήσεις.

Ερευνητές έχουν σταλεί στο σημείο, στα νότια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:21ΚΟΣΜΟΣ

Aυστραλία: Οι ένοπλοι της παραλίας Μπόνταϊ έριξαν στο πλήθος εκρηκτικά που δεν πυροδοτήθηκαν - H εκπαίδευση και οι αναγνωριστικές κινήσεις πριν το μακελειό

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός 79χρονος που αυτοπυροβολήθηκε

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Ανεστίδης: «Δεν μου έχει έρθει κανένα χαρτί για έλεγχο» - Αρνείται τις κατηγορίες

10:03ΕΘΝΙΚΑ

Ξεκινάει και φέτος η «Μάχη της τσιπούρας» - Ειδικός αναλυτής απαντάει στο Newsbomb αν μπορεί να υπάρξει θερμό επεισόδιο

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο για γερά νεύρα: Σήκωσε όπλο σε αστυνομικό μέσα σε σούπερ μάρκετ

10:00LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Ο 21χρονος τραγουδιστής που τον κατήγγειλε θα κατονομάσει όσους προσπάθησαν να τον δωροδοκήσουν

10:00ΥΓΕΙΑ

Άτμισμα στα παιδιά: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς

10:00ΥΓΕΙΑ

Αδενώματα Υπόφυσης: Μια πάθηση καλοήθης αλλά όχι αθώα

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Tα ρομπότ ζουν πλέον ανάμεσά μας: Πόσο κοντά βρισκόμαστε στην ανθρώπινη εποχή των μηχανών;

09:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις (22/12): Δράση με Παυλίδη, τελικό Supercoppa και Κύπελλο Εθνών Αφρικής

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το ELMT Max Concept είναι η κινεζική άποψη για τα σκληροτράχηλα τετρακίνητα

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Προμηθέας: Το δέντρο που έζησε 5.000 χρόνια και κόπηκε από ένα ανθρώπινο λάθος

09:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακρίβεια: «Τσουχτερό» το χριστουγεννιάτικο τραπέζι - Τεράστιες ανατιμήσεις σε κρέατα και λαχανικά

09:35ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Δούκας ο... παγκίτης, ξέφυγε ο Καιρίδης, ο ρόλος Neuropublic, οι εκπλήξεις στον κλάδο των τυχερών παιγνίων, τι συμβαίνει με την Aegean και τους αναλυτές και ο φόβος της ΔΕΗ

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Mόσχα: Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου

09:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Πέφτει η αυλαία για το 2025 με το Πανσερραϊκός – Λεβαδειακός | Η ώρα και το κανάλι

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Η πρώτη φωτογραφία του νεκρού τρομοκράτη και τα ταξίδια στην Ινδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι Αρχές ξεκίνησαν ελέγχους στα πολεμικά καταφύγια σε κτίρια της Αθήνας - Δείτε εικόνες από υπόγειο της οδού 3ης Σεπτεμβρίου

13:08ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τα Χριστούγεννα - Η πρώτη τάση για την Πρωτοχρονιά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 22 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο θρύλος της «κοπέλας-καμήλας»: Από το τσίρκο στον έρωτα της ζωής της - Η ιστορία της Έλα Χάρπερ

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Αθανασία Τσουμελέκα: Η εξομολόγηση για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχθηκε από προπονητή - «Του πήρα τα ρούχα και έφυγα»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο έγκλημα στο Ντουμπάι: Νεκρή σε ξενοδοχείο 25χρονη αεροσυνοδός - Την μαχαίρωσαν 15 φορές με ψαλίδι

09:06ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Η πρώτη φωτογραφία του νεκρού τρομοκράτη και τα ταξίδια στην Ινδία

07:48ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Οι 13 φωτογραφίες που «έκαναν φτερά» από τα αρχεία του υπουργείου Δικαιοσύνης - Το στιγμιότυπο με τον Τραμπ και το απόκομμα με την πριγκίπισσα Νταϊάνα

09:52ΚΟΣΜΟΣ

Εργάτες από το Νεπάλ καθαρίζουν το ψηλότερο κτίριο του κόσμου στο Ντουμπάι από τα 828 μέτρα

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλία: Σάλος με την «χρυσή» αγρότισσα που εισέπραξε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Σύγκρουση κρουαζιερόπλοιων στον Νείλο – Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα

07:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πόσο πιθανόν είναι να χιονίσει στην Αθήνα - «Ο Γενάρης κρύβει εκπλήξεις» λέει ο Καντερές

17:18ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Ντόρα Γιαννακοπούλου

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Βροχερά Χριστούγεννα και παγωμένη Πρωτοχρονιά – «Κλείδωσε» ο καιρός για τις μέρες των εορτών

06:40ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανική προπαγάνδα ή «η φρίκη του πολέμου»; Ρώσοι στρατιώτες τρώνε ο ένας τον άλλον για να επιβιώσουν

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «αρχιστράτηγος» των μπλόκων και η άγρια κόντρα των αγροτών με την κυβέρνηση παρά τις εκκλήσεις Μητσοτάκη για διάλογο

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Λευκάδιος Χερν: O Ελληνοϊρλανδός που έκανε γνωστό τον ιαπωνικό πολιτισμό στη Δύση

18:26ΕΘΝΙΚΑ

Τι συμβαίνει με τη «δύναμη ταχείας επέμβασης» Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ; - «Δόθηκε εντολή για τον σχεδιασμό της» λένε ισραηλινά ΜΜΕ

10:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο Πολικός Στρόβιλος γίνεται ισχυρότερος - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα τον Ιανουάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ