Mόσχα: Ρώσος στρατηγός σκοτώθηκε σε έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου

Ανώτερος Ρώσος στρατιωτικός αξιωματούχος σκοτώθηκε από έκρηξη σε παγιδευμένο αυτοκίνητο στη νότια Μόσχα, σύμφωνα με την Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή. Η έκρηξη σημειώθηκε στην οδό Γιασενέβαγια, λίγο αφότου ο αξιωματούχος μπήκε στο προσωπικό του όχημα και άρχισε να οδηγεί.

Οι αρχικές πληροφορίες ανέφεραν ότι ο αξιωματικός υπέστη πολλαπλά τραύματα και κατάγματα από θραύσματα και βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Αργότερα, η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας επιβεβαίωσε ότι ο στόχος της επίθεσης - ο Αντιστράτηγος Φανίλ Σαρβάροφ - υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με την Ερευνητική Επιτροπή, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί κάτω από το όχημα, προκαλώντας μια ισχυρή έκρηξη καθώς το αυτοκίνητο απομακρυνόταν. «Η έρευνα εξετάζει διάφορες εκδοχές της δολοφονίας. Μία από αυτές περιλαμβάνει πιθανές διασυνδέσεις με τις ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες», δήλωσε η Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή.

Ο Φανίλ Σαρβάροφ γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου 1969 στο Γκρεμιατσίνσκ της περιφέρειας Περμ και είχε δεκαετίες υπηρεσίας στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Η στρατιωτική του εκπαίδευση περιελάμβανε την αποφοίτησή του από την Ανώτερη Σχολή Διοίκησης Αρμάτων του Καζάν (1990), την Ακαδημία Τεθωρακισμένων (1999) και την Ακαδημία Γενικού Επιτελείου (2008).

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Σαρβάροφ συμμετείχε σε πολεμικές επιχειρήσεις στον Βόρειο Καύκασο, συμπεριλαμβανομένης της σύγκρουσης Οσετίας-Ινγκουσετίας και του πολέμου της Τσετσενίας, και αργότερα υπηρέτησε στη Συρία το 2015-2016.

Τη στιγμή του θανάτου του, κατείχε τη θέση του Αρχηγού της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Εκπαίδευσης των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων, μια ανώτερη θέση υπεύθυνη για την προετοιμασία μονάδων για πολεμικές επιχειρήσεις.

Ερευνητές έχουν σταλεί στο σημείο, στα νότια της πρωτεύουσας της Ρωσίας, σύμφωνα με πληροφορίες.