Ρέθυμνο: Πληρότητες «φωτιά» στο καρναβάλι, πόσο στοιχίζει ένα τριήμερο

Ανεβασμένη είναι η τουριστική κίνηση στο Ρέθυμνο ενόψει της αποκριάς, με τις προ – κρατήσεις να φτάνουν στο 95% πληρότητας των καταλυμάτων. Το σύνθημα στο φετινό καρναβάλι είναι «Γίνε, ζήσου, ντύσου ό,τι ονειρεύεσαι» συνεχίζει τη δυναμική του και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και κατά τη διάρκεια της περιόδου της αποκριάς.

