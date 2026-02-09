Ρέθυμνο: Πληρότητες «φωτιά» στο καρναβάλι, πόσο στοιχίζει ένα τριήμερο
Υψηλή ζήτηση και πληρότητες στο 95% για το Ρεθεμνιώτικο Καρναβάλι
Ανεβασμένη είναι η τουριστική κίνηση στο Ρέθυμνο ενόψει της αποκριάς, με τις προ – κρατήσεις να φτάνουν στο 95% πληρότητας των καταλυμάτων. Το σύνθημα στο φετινό καρναβάλι είναι «Γίνε, ζήσου, ντύσου ό,τι ονειρεύεσαι» συνεχίζει τη δυναμική του και προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες και κατά τη διάρκεια της περιόδου της αποκριάς.
