Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

Ένα από εκείνα τα περιστατικά που μοιάζουν βγαλμένα από ταινία έζησε ένα ζευγάρι στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ανακαίνιζε το σπίτι του. Καθώς γκρέμιζαν τον τοίχο του μπάνιου για τις εργασίες, βρέθηκαν μπροστά σε κάτι που κανείς δεν περιμένει σε τέτοιες στιγμές: ένα παλιό χαρτονόμισμα και ένα χειρόγραφο σημείωμα, κρυμμένα μέσα στον τοίχο για σχεδόν δύο δεκαετίες.

Αρχικά, η προσοχή τους στράφηκε στο χαρτονόμισμα του ενός δολαρίου. Όμως όταν διάβασαν το σημείωμα που το συνόδευε και είδαν την ημερομηνία, το εύρημα απέκτησε διαφορετικό βάρος. Δεν επρόκειτο απλώς για ένα τυχαίο αντικείμενο, αλλά για ένα μικρό μήνυμα από το παρελθόν.

Διαβάστε τη συνέχεια στο gazzetta.gr