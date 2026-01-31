Κάθριν Ο' Χάρα: Tι είναι το «situs inversus» η σπάνια ασθένεια της μητέρας του «Μόνος στο Σπίτι»

Η Catherine O'Hara απονέμει το βραβείο για την καλύτερη κωμική σειρά κατά τη διάρκεια της 76ης τελετής απονομής των Primetime Emmy Awards, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024, στο Peacock Theater του Λος Άντζελες

Η Κάθριν Ο' Χάρα, η τηλεοπτική μαμά του Μακόλεϊ Κάλκιν στην αγαπημένη ταινία μικρών και μεγάλων «Μόνος στο Σπίτι» πέθανε την Παρασκευή, με την οικογένειά της να γνωστοποιεί τον θάνατό της, χωρίς περισσότερες λεπτομέρειες, εκτός ότι η ηθοποιός πάλευε με μια «σύντομη ασθένεια».

Η Ο' Χάρα ωστόσο είχε ήδη διαγνωστεί με μια πάθηση πριν από χρόνια. Πρόκειται για μια συγγενή ανωμαλία που ονομάζεται situs inversus, στην οποία τα εσωτερικά της όργανα βρίσκονται σε αντίστροφη θέση σε σχέση με την κανονική ανατομία.

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το situs inversus συνέβαλε στο θάνατό της, καθώς συνήθως δεν ενέχει κινδύνους για τη ζωή.

Πώς ανακάλυψε ότι είχε αντιστροφή οργάνων.

Η ηθοποιός έμαθε ότι είχε γεννηθεί με situs inversus όταν ήταν ήδη ενήλικη, πάνω από δύο δεκαετίες πριν το δημοσιοποιήσει. Όπως η ίδια ανέφερε σε μια εκπομπή του Virtual Happy Hour το 2020, η ανακάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια ενός τακτικού ιατρικού ελέγχου, εκπλήσσοντας τους γιατρούς.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η ηθοποιός δεν είχε καμία οικογενειακή ή ιατρική αναφορά για την πάθηση. «Έχω επτά αδέλφια και οι γονείς μου είχαν ήδη πεθάνει. Δεν είχα ακούσει ποτέ τίποτα για αυτό», εξήγησε.

Η O'Hara διευκρίνισε ότι, στην περίπτωσή της, επρόκειτο για δεξιόκαρδία, μια συγκεκριμένη μορφή situs inversus στην οποία η καρδιά βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θώρακα.

Τι είναι το situs inversus

Το situs inversus είναι μια σπάνια γενετική πάθηση στην οποία τα όργανα του θώρακα και της κοιλιάς αναπτύσσονται σε μια κατοπτρική διάταξη, δηλαδή ανεστραμμένα σε σχέση με την τυπική ανατομία. Σύμφωνα με στοιχεία που ανακάλυψε το People, επηρεάζει περίπου ένα στα 10.000 άτομα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα άτομα με situs inversus δεν παρουσιάζουν συμπτώματα και ζουν μια απόλυτα φυσιολογική ζωή. Τα όργανα, αν και βρίσκονται σε ασυνήθιστη θέση, συνήθως λειτουργούν κανονικά. Για αυτό το λόγο, πολλοί δεν γνωρίζουν ότι τους συμβαίνει.

Η ανωμαλία δεν απαιτεί ειδική θεραπεία, αλλά είναι σημαντικό οι γιατροί να ενημερώνονται για τη διάγνωση σε περίπτωση χειρουργικών επεμβάσεων ή επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Δεν είναι συνηθισμένο να συνδέεται με επιπλοκές στην υγεία.