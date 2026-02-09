Δυτική Αχαΐα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τον εντόπισαν οι γείτονές του

Θλίψη έχει προκαλέσει στο Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας ο αιφνίδιος θάνατος ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του το μεσημέρι της Δευτέρας (9/2) μέσα στο σπίτι του.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισαν γείτονες, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα να διαπιστώνει τον θάνατό του, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news.

Αστυνομικοί που μετέβησαν στην οικία προχώρησαν σε αυτοψία του χώρου και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν προκύπτουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του 55χρονου αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.