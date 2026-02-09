Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού

Ένα γλυκό δωρό έλαβε η Κατερίνα Καινούργιου από την Μαρία Ηλιάκη, την οποία φιλοξένησε το πρωί της Δευτέρας (9/2) στην εκπομπή της «Super Katerina».

Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram το δώρο που της έφερε η πρώην συνεργάτιδά της για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού, με την ίδια να σχολιάζει: «Μαρία Ηλιάκη με συγκίνησες».

Το δώρο ήταν ένα λευκό φορμάκι που έγραφε με μεγάλα φούξια γράμματα: «KatKen's forever girl».

Η παρουσιάστρια του Alpha το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της πότε θα σταματήσει από την εκπομπή για να γεννήσει: «17 Απριλίου είναι η ημερομηνία μου. Μακάρι, επειδή το μωράκι είναι λίγο μεγάλο μέχρι στιγμής, να προλάβουμε το 17. Ξέρω πότε θα σταματήσω. Θα σταματήσω πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα με το καλό. Εκείνες τις μέρες. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, ή τη Μεγάλη Εβδομάδα».

