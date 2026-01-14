Κατερίνα Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό της εκπομπής - «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ»

Το πρωί της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου, η Κατερίνα Καινούργιου έπειτα από διαφημιστικό διάλλειμα αποχώρησε για λίγη ώρα από το πλατό της εκπομπής.

Η παρουσιάστρια λίγα λεπτά αργότερα επέστρεψε στο στούντιο αναφέροντας πως έπρεπε να τηλεφωνήσει στον γυναικολόγο της καθώς ένιωσε έντονο πόνο στο ισχίο της.

«Κουτσαίνω παιδιά, συγγνώμη. Μίλησα με το γιατρό, έχω μιλήσει πολλές φορές και μου είπε ότι όταν πλησιάζεις τον έβδομο μήνα κάτι μπορεί να σε πιάσει μέσα εσωτερικά στο ισχίο, μπορεί να είναι αν η μήτρα είναι δεξιά… Τέλος πάντων είναι ολόκληρες διαδικασίες και πας κουτσαίνοντας. Δόξα τω Θεώ να περάσει να είμαστε καλά. Να ‘ναι καλά το μωράκι. Το παθαίνουν πολλές μωρέ.

Λέω δόξα τω Θεώ, τώρα σας διακόπτω λίγο που είμαι εδώ, γιατί ρε παιδί μου, κάνω τη δουλειά μου και μπορώ και μετακινούμαι… γιατί μου στέλνουν καθημερινά στα social media πολλές γυναίκες που είναι στο κρεβάτι. Πολλές φορές που έχουνε αναγκαστεί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης για να κρατήσουν την κύηση, να κρεβατωθούν οι γυναίκες και δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Οπότε λέω δόξα τω Θεώ, έχω μια πολύ όμορφη κύηση. Όλα για καλό. Απλά και αυτές που είναι στο κρεβάτι, βέβαια μια χαρά πηγαίνουν τα πράγματα μετά, αλλά οι γυναίκες δυσκολεύονται για αυτούς τους μήνες» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

