Κατερίνα Καινούργιου: Ο λόγος που δεν έκανε gender reveal party – «Το είχα διαίσθηση»

Με αφορμή το gender reveal party, της Μαριαλένας Ρουμελιώτη και του Σάκη Κατσούλη, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε τον λόγο που δεν προχώρησε σε πάρτι για την αποκάλυψη του φύλου του παιδιού της.

Η παρουσιάστρια εξήγησε μέσα από την «Super Κατερίνα» πως από την πρώτη στιγμή ένιωθε σιγουριά για το φύλο του μωρού της ότι θα είναι κοριτσάκι και για αυτό δεν θέλησε να διοργανώσει κάποιο πάρτι.

«Προσωπικά δεν έκανα gender reveal, ήμουν σίγουρη για το φύλο. Δεν θα το έκανα. Είναι ωραίο να το βλέπω όμως. Επειδή έχω και εξαιρετικό γιατρό το κατάλαβε αμέσως. Με το που πήγα στο γιατρό, με ρώτησε και του λέω “κορίτσι είναι”. Το ήξερα, το είδα στον ύπνο μου, το διαισθάνθηκα» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.