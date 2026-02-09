Δίδυμοι δικάζονται για δολοφονία στη Γαλλία, αλλά δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω κοινού DNA

«Αν δεν είσαι εσύ, τότε είναι ο αδελφός σου»; Αυτή είναι η βασανιστική ερώτηση που τίθεται σε αυτή την υπόθεση διπλής δολοφονίας στη Γαλλία.

Πέντε άνδρες δικάζονται μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου για τους φόνους του Tidiane B., 17 ετών, και του Sofiane M., 25 ετών, στις 14 Σεπτεμβρίου 2020, καθώς και για την απόπειρα δολοφονίας έξι ατόμων στις 3 Οκτωβρίου του ίδιου έτους, που διαπράχθηκαν από οργανωμένη συμμορία.

Μεταξύ των κατηγορουμένων, δύο από αυτούς προκαλούν αμηχανία στο γαλλικό δικαστικό σύστημα. Οι 33χρονοι Samuel και Jérémy Y. είναι πανομοιότυπα δίδυμα. Προερχόμενοι από το ίδιο γονιμοποιημένο ωάριο (ζυγωτό), έχουν απολύτως πανομοιότυπο γενετικό υλικό (DNA). Είναι αδύνατο να διαχωριστούν. Οι γενετιστές που μελέτησαν την υπόθεσή τους έμειναν άναυδοι, αναφέρει σε δημοσίευμά της η Le Parisien.

Οι 33χρονοι δίδυμοι κατηγορούνται ότι συνωμότησαν για τη διάπραξη των δολοφονιών του Tidiane και του Sofiane. Οι δύο νεαροί έπεσαν νεκροί από πυροβολισμούς σε συγκρότημα κοινωνικής κατοικίας στο Σουμπίζ, σε χώρο όπου φέρεται να λειτουργούσε επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών.

Ίχνη DNA εντοπίστηκαν σε αυτόματο όπλο που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση του Οκτωβρίου, και ανήκε σε έναν από τους δύο άνδρες. Ωστόσο, οι ιατροδικαστικές αρχές δεν μπορούν να προσδιορίσουν σε ποιον από τους δύο ανήκει, καθώς μοιράζονται το ίδιο γενετικό υλικό.

«Μόνο η μητέρα τους μπορεί να τους ξεχωρίσει»

Η συγκλονιστική υπόθεση αποτυπώνεται και στη δήλωσε που έκανε ανακριτής κατά τη διάρκεια της δίκης στο κακουργιοδικείο της Σεν-Σενί-Ντενί, στα βόρεια της γαλλικής πρωτεύουσας: «Μόνο η μητέρα τους μπορεί να τους ξεχωρίσει».

Η αστυνομία κατηγορεί τους δίδυμους ότι εκμεταλλεύτηκαν τη φυσική τους ομοιότητα κατά τη διάρκεια της έρευνας, αλλάζοντας συχνά ρούχα και κινητά τηλέφωνα, μεταξύ άλλων αντικειμένων που αφήνουν ίχνη, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Ανταλλάσσουν ρούχα, τηλεφωνικές γραμμές και έγγραφα ταυτότητας. Για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα έχουν εκμεταλλευτεί αυτή τη διδυμία στην εγκληματική τους πορεία. Μόνο η μητέρα τους μπορούσε να τους ξεχωρίσει», δήλωσε ο επικεφαλής διοικητής της υπηρεσίας Δίωξης Εγκλήματος.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ερευνητές έχουν καταφύγει στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας, τηλεφωνικές υποκλοπές και αρχεία κλήσεων, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσουν με ακρίβεια την ταυτότητα των δίδυμων αδελφών.

