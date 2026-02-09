ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο - Βίντεο

Το αεροπλάνο σταμάτησε την πορεία του στο κέντρο ενός δρόμου της Τζόρτζια.

Ένα μικρό αεροπλάνο χτύπησε πολλά οχήματα κατά τη διάρκεια μίας αναγκαστικής προσγείωσης σε δρόμο της Τζόρτζια το απόγευμα της Δευτέρας (09/02), σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Το μονοκινητήριο αεροπλάνο πραγματοποίησε την προσγείωση στην οδό Browns Bridge Road στο Gainesville, χτυπώντας τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα καθώς σταμάτησε.

Βίντεο που καταγράφηκε από πολίτη απεικονίζει τη στιγμή της προσγείωσης.

Video footage of the emergency landing in Gainesville, Georgia today. pic.twitter.com/F4crAzDpX3 — Everything Georgia (@GAFollowers) February 9, 2026

Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, σύμφωνα με την Αστυνομία του Gainesville, χωρίς να διευκρινιστεί ποιοι τραυματίστηκαν και πώς.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε το αεροπλάνο — ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που έφτασε από το Τενεσί — σταθμευμένο στο δρόμο με αυτοκίνητα και έκπληκτους πολίτες γύρω του.

Small plane hits multiple vehicles in Gainesville, Georgia in emergency landing on roadway, police say. - 11Alive



pic.twitter.com/mqOIPwlijh — AZ Intel (@AZ_Intel_) February 9, 2026

Δεν ήταν αμέσως σαφές ποια προβλήματα ανάγκασαν το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει την αναγκαστική προσγείωση κατά τη διάρκεια της πτήσης του.

*Με πληροφορίες από New York Post

