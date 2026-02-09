ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο - Βίντεο
Το αεροπλάνο τράκαρε με οχήματα κατά την προσγείωσή του στη λεωφόρο Browns Bridge Road στο Gainesville της Τζόρτζια
Ένα μικρό αεροπλάνο χτύπησε πολλά οχήματα κατά τη διάρκεια μίας αναγκαστικής προσγείωσης σε δρόμο της Τζόρτζια το απόγευμα της Δευτέρας (09/02), σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.
Το μονοκινητήριο αεροπλάνο πραγματοποίησε την προσγείωση στην οδό Browns Bridge Road στο Gainesville, χτυπώντας τουλάχιστον δύο αυτοκίνητα καθώς σταμάτησε.
Βίντεο που καταγράφηκε από πολίτη απεικονίζει τη στιγμή της προσγείωσης.
Αναφέρθηκαν μόνο ελαφροί τραυματισμοί, σύμφωνα με την Αστυνομία του Gainesville, χωρίς να διευκρινιστεί ποιοι τραυματίστηκαν και πώς.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφηκε το αεροπλάνο — ένα Beechcraft Hawker G-36 του 2010 που έφτασε από το Τενεσί — σταθμευμένο στο δρόμο με αυτοκίνητα και έκπληκτους πολίτες γύρω του.
Δεν ήταν αμέσως σαφές ποια προβλήματα ανάγκασαν το αεροπλάνο να πραγματοποιήσει την αναγκαστική προσγείωση κατά τη διάρκεια της πτήσης του.
*Με πληροφορίες από New York Post