Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην άμυνα

Η πρόεδρος της Κομισιόν υπογράμμισε σε επιστολή της ότι η ΕΕ προωθεί τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την προστασία των στρατηγικών οικονομικών συμφερόντων της

Newsbomb

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην άμυνα
Φωτ. Αρχείου - Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025.
AP /Mindaugas Kulbis
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρώπη πρέπει να υπερασπίζεται τα στρατηγικά της συμφέροντα και να ενισχύει τη δική της παραγωγική βάση, ιδίως σε στρατηγικούς τομείς όπως η αμυντική βιομηχανία, τονίζει η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου, που έχει ως κεντρικό θέμα συζήτησης την ανταγωνιστικότητα.

Σε επιστολή της προς τους 27 ηγέτες της ΕΕ, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επισημαίνει ότι η «ευρωπαϊκή προτίμηση» αποτελεί εργαλείο για να διασφαλίζεται ότι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση προμηθεύονται εξαρτήματα και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες, ενισχύοντας έτσι την ανεξαρτησία και την ανθεκτικότητα της Ένωσης σε κρίσιμες τεχνολογίες και στρατηγικούς τομείς.

«Ευρωπαϊκή προτίμηση»

Η λογική της «ευρωπαϊκής προτίμησης» στους στρατηγικούς τομείς εκτείνεται και στην αμυντική βιομηχανία. Η Φον ντερ Λάιεν προτείνει ότι οι εταιρείες που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να προμηθεύονται τα απαραίτητα υλικά και εξοπλισμό από ευρωπαϊκές πηγές, ώστε να ενισχύεται η παραγωγική βάση της ΕΕ και στην αμυντική βιομηχανία. Η πρόεδρος της Επιτροπής αναφέρεται ρητά σε στρατηγικά επενδυτικά μέτρα για την άμυνα.

Όπως υπογραμμίζει, μέρος των δημόσιων επενδύσεων θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση και προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού από την ευρωπαϊκή και την ουκρανική αμυντική βιομηχανία, μέσω των δανείων SAFE, ύψους 150 δισ. ευρώ και μέσω του νέου δανείου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, εκ των οποίων 60 δισ. ευρώ θα διατεθούν για την άμυνα.

Διαφοροποίηση εμπορικών σχέσεων

Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τους «27» να επικεντρωθούν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της Ενιαίας Αγοράς, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για απλοποίηση της νομοθεσίας και των διοικητικών διαδικασιών. Όπως σημειώνει, τα δέκα «omnibus» πακέτα που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή, αναμένεται να μειώσουν το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις και να εξοικονομήσουν περίπου 15 δισ. ευρώ ετησίως.

Τονίζει, επίσης, ότι η ΕΕ προωθεί τη διαφοροποίηση των εμπορικών της σχέσεων και την προστασία των στρατηγικών οικονομικών συμφερόντων της με επέκταση των εμπορικών συμφωνιών με την Ινδία, το Μεξικό, τις χώρες Mercosur, κ.α., ενώ ταυτόχρονα λαμβάνονται μέτρα κατά αθέμιτων πρακτικών για τη διασφάλιση δίκαιου ανταγωνισμού.

Η εμβάθυνση της Ενιαίας Αγοράς προϋποθέτει την άρση των εσωτερικών εμποδίων, επισημαίνει στην επιστολή της η Φον ντερ Λάιεν. Ειδική αναφορά γίνεται στην υιοθέτηση ενός ενιαίου καθεστώτος για τις επιχειρήσεις, του λεγόμενου «EU Inc», που θα επιτρέπει την ίδρυση εταιρειών σε 48 ώρες σε όλη την ΕΕ, καθώς και στην ενίσχυση κρίσιμων τομέων της ενιαίας αγοράς, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και οι κεφαλαιαγορές, με στόχο την καλύτερη λειτουργία τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, η πρόεδρος της Επιτροπής τονίζει ότι η ψηφιακή και η τεχνητή νοημοσύνη θα αποτελέσουν κεντρικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, μέσω στοχευμένων επενδύσεων και νέων υποδομών, με στόχο την ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας και της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ.

Τέλος, η Φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι η «στρατηγική καινοτομία» παραμένει βασική προτεραιότητα, με επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη και τη στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων, ώστε να μειωθεί το χάσμα με τις ΗΠΑ και την Κίνα και να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή παραγωγική βάση, στο πλαίσιο μιας πιο ανταγωνιστικής, αυτόνομης και ανθεκτικής Ενιαίας Αγοράς.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:24ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική επίθεση Φιντάν σε Δένδια: «Λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

23:58LIFESTYLE

H Sydney Sweeney μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα αρχαιοελληνικού στυλ

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια σχολική εκδρομή που νίκησε τον χρόνο

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τη δολιοφθορά στους σιδηροδρόμους κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην Ηγουμενίτσα

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην άμυνα

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πληρότητες «φωτιά» στο καρναβάλι, πόσο στοιχίζει ένα τριήμερο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου - Βίντεο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων παιδί 3 ετών, σε πλήγματα του Ισραήλ - Βίντεο

23:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Τα νεότερα για την υγεία του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια - «Γλύτωσε τα χειρότερα»

23:20LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Δίδυμοι δικάζονται για δολοφονία στη Γαλλία, αλλά δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω κοινού DNA - «Μόνο η μητέρα τους θα μπορούσε να τους ξεχωρίσει»

23:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ - Ένας μαθητής τραυματίας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση μελών του Ρουβίκωνα έξω από την αμερικανική πρεσβεία - Διαμαρτυρία κατά της ICE (Βίντεο)

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Δικηγόροι ΜΚΟ δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Παρασκευή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Catherine O’Hara: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η ΕΕ διερευνά επιλογές για την συμπερίληψη εγγυήσεων για την ένταξη της Ουκρανίας

22:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Catherine O’Hara: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άσαντ απλώς έπαψε να ενδιαφέρεται: Εμμονικός με το σεξ και το Candy Crush ενώ η Συρία κατέρρεε

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Ιταλία - Πάνοπλοι ληστές το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Δικηγόροι ΜΚΟ δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

18:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: «Απαραίτητη η ομπρέλα αυτήν την εβδομάδα» - Τι είναι τα «εργοστάσια καταιγίδων»

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Νίκου Πλακιά για τα «χαμένα βίντεο» από τα Τέμπη - Γνήσια 100%, κανέναν παράνομο φορτίο

23:58LIFESTYLE

H Sydney Sweeney μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα αρχαιοελληνικού στυλ

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια σχολική εκδρομή που νίκησε τον χρόνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ