Οι απώλειες στην Κίνα μεταφέρουν την πίεση στην Ευρώπη

Του Γιάννη Σκουφή

Η BYD, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων στον κόσμο, κατέγραψε πτώση 30% στις πωλήσεις τον Ιανουάριο 2026, συνεχίζοντας την καθοδική πορεία των τελευταίων μηνών.

Η κρίση στην εσωτερική αγορά της Κίνας, με υπερπροσφορά μοντέλων και πίεση στις τιμές, οδηγεί τους κατασκευαστές να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στις εξαγωγές.

Η Ευρώπη έχει μετατραπεί σε βασικό προορισμό. Το 2025, το μερίδιο των κινεζικών εταιρειών στην Ε.Ε. έφτασε το 10% στα εξηλεκτρισμένα οχήματα, με περίπου 68.000 ταξινομήσεις μόνο στη Γερμανία. Η BYD εξελίχθηκε από «νέα είσοδο» σε έναν από τους ισχυρούς παίκτες, κυρίως χάρη στα Seal U και Seal.

Με δεδομένους τους δασμούς που ισχύουν από τα τέλη του 2024 για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα κινεζικής προέλευσης, οι εταιρείες -και η BYD- στρέφονται πλέον στρατηγικά προς τα plug-in υβριδικά. Αυτά εξαιρούνται των πρόσθετων επιβαρύνσεων και ωφελούνται επιπλέον από τα νέα κρατικά κίνητρα στη Γερμανία, με επιδοτήσεις έως 4.500 ευρώ.

Παράλληλα, η BYD ετοιμάζει το ευρωπαϊκό της μέλλον: ξεκινά παραγωγή στην Ουγγαρία, με ετήσια δυναμικότητα 200.000 μονάδων, ενώ στα σχέδια βρίσκεται και δεύτερο εργοστάσιο στην Τουρκία.

Η εξαγωγική πίεση από την Κίνα, σε συνδυασμό με την επιθετική στρατηγική και την τοπική παραγωγή, δημιουργεί νέα δεδομένα για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Οι κινεζικές εταιρείες δεν είναι πλέον «στο κατώφλι», έχουν ήδη περάσει μέσα και επεκτείνονται γρήγορα.