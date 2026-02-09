Δύσκολη εβδομάδα για την Ευρώπη με 3 κρίσιμες συνεδριάσεις: Στο επίκεντρο άμυνα, οικονομία, ασφάλεια

Μία εξαιρετικά δύσκολη εβδομάδα ξεκινάει για την Ε.Ε. καθώς οι ηγέτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με κάποια από τα πιο σκληρά ερωτήματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη.

Η αποστολή των Ευρωπαίων ηγετών είναι να βρουν τον τρόπο να καταστήσουν την Ευρώπη ισχυρό παγκόσμιο παράγοντα σε έναν όλο και πιο ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο. Αυτό σημαίνει να καταστήσουν την ΕΕ πιο ανταγωνιστική οικονομικά, να μειώσουν την εξάρτησή της από τις ΗΠΑ και να βοηθήσουν την Ουκρανία να αντισταθεί στην τετραετή εισβολή της Ρωσίας.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν αν «η Ευρώπη μπορεί να αλλάξει πορεία και να γίνει πραγματικά ενωμένη, πλήρως ώριμη και ανεξάρτητη», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα στο POLITICO. Ακριβώς όπως η υπογραφή της Συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992 «έκανε την Ευρώπη αυτό που έχει γίνει τα τελευταία 35 χρόνια», είπε ο Λέτα, «τώρα πρέπει να κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα συζητήσουν σε κάστρο στην βελγική ύπαιθρο θέματα οικονομίας και μερικές ημέρες μετά θα μεταβούν στο Μόναχο για τη μεγαλύτερη διεθνή διάσκεψη για την ασφάλεια στον κόσμο. Επιπλέον, οι ευρωβουλευτές θα συναντηθούν στο Στρασβούργο για να συζητήσουν την εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ και την έγκριση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της για την περίοδο 2028-2034.

Ο νέος υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Μιχαΐλο Φεντόροφ AP

Συνάντηση των υπουργών Άμυνας της Ε.Ε. την Τετάρτη

Υπάρχει μόνο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη του συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων με τους Ευρωπαίους υπουργούς Άμυνας: Η υποστήριξη προς την Ουκρανία.

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ, θα παραστεί στη συνάντηση και θα ενημερώσει τους υπουργούς Άμυνας της ΕΕ για τις «πιο επείγουσες» ανάγκες της χώρας του, καθώς πλησιάζει η επέτειος των 4 ετών από την εισβολή της Ρωσίας, όπως δήλωσε στο POLITICO Ευρωπαίος αξιωματούχος με γνώση της συνάντησης.

Ο Φεντόροφ, είναι πιθανό να ζητήσει επιπλέον συστήματα πυραυλικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων των Patriots και NASAMS, τα οποία βρίσκονται εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας του Κιέβου. Στη συνάντηση θα συζητηθεί επίσης η «συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας στην άμυνα», που αφορά τα drones και άλλες νέες στρατιωτικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με τον Fabrice Pothier, διευθύνοντα σύμβουλο της συμβουλευτικής εταιρείας Rasmussen Global, η συνάντηση της Τετάρτης θα πρέπει να οδηγήσει την «Ευρώπη να σκεφτεί επειγόντως ένα πραγματικό σχέδιο Β για την ασφάλειά της. Η Ευρώπη πρέπει να είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια της σε περίπτωση που μείνουμε μόνοι μας».

Οικονομική Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη

Την Πέμπτη ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ θα συγκεντρωθούν στο μικρό βελγικό χωριό Rijkhoven για να συζητήσουν τα οικονομικά προβλήματα της Ένωσης. Η συζήτηση αφορά την ενίσχυση της οικονομίας της Ε.Ε. με απλοποίηση της νομοθεσίας, ενίσχυση της ενιαίας αγοράς και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενες πρώτες ύλες.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα θα κάνει μια εμφάνιση στη σύνοδο κορυφής που θα διαρκέσει όλη την ημέρα, ενημερώνοντας τους ηγέτες για τη διαδικασία έγκρισης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι και ο πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα θα απευθυνθούν επίσης στους ηγέτες και θα μοιραστούν τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Και οι δύο έχουν συντάξει εκθέσεις για το πώς να καταστεί η Ευρώπη πιο ανταγωνιστική.

Αν και ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Κίνα αναφέρονται ονομαστικά, η πρόσκληση του Αντόνιο Κόστα στους Ευρωπαίους ηγέτες υπογραμμίζει ότι η ΕΕ βρίσκεται σήμερα σε «έναν κόσμο αυξημένου — και όχι πάντα δίκαιου — οικονομικού ανταγωνισμού και εμπορικών ανισορροπιών».

Όπως προειδοποίησε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τον περασμένο μήνα: «Το θέμα είναι ότι ο κόσμος έχει αλλάξει μόνιμα. Και πρέπει να αλλάξουμε μαζί του».

Στις συνομιλίες της Πέμπτης, η ΕΕ θα προσπαθήσει να χαράξει μια πορεία μέσα σε αυτόν τον μεταβαλλόμενο κόσμο.

Διάσκεψη για την Ασφάλεια στο Μόναχο από την Παρασκευή

Η ετήσια διάσκεψη στο Μόναχο επιστρέφει στο θέμα της άμυνας, με τη συμμετοχή πολλών σημαντικών προσωπικοτήτων, όπως η φον ντερ Λάιεν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούττε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Επισήμως, τα θέματα που θα συζητηθούν φέτος θα είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα, καθώς και το μέλλον των διατλαντικών σχέσεων. Ανεπίσημα, το ερώτημα που θα απασχολεί όλους θα είναι αν η ΕΕ έχει καμία ελπίδα να σταθεί στα δικά της πόδια χωρίς τη βοήθεια της Ουάσιγκτον.

Ο Μαρκ Ρούτε απαντάει αρνητικά σε αυτό το ερώτημα και τον περασμένο μήνα είπε προς τους Ευρωπαίους «συνεχίσουν να ονειρεύονται» αν πιστεύουν ότι η Ευρώπη μπορεί να αμυνθεί χωρίς τις ΗΠΑ. «Δεν μπορείτε», είπε χωρίς περιστροφές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Rasmussen, Pothier, δήλωσε ότι οι «υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρώπης μας λένε επανειλημμένα ότι η Ρωσία ενδέχεται να είναι έτοιμη να επιτεθεί σε έναν ευρωπαίο σύμμαχο ενώ ο Τραμπ είναι ακόμα στην εξουσία».

Τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να είναι έτοιμη «να λειτουργήσει ανεξάρτητα και να διεξάγει πολύπλοκες στρατιωτικές επιχειρήσεις».

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, μπορεί να μην υπάρχουν απαντήσεις σε τέτοια σημαντικά ερωτήματα, αλλά οι ηγέτες της ΕΕ ελπίζουν τουλάχιστον να ξεκαθαρίσουν την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν.

