Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

Ένοχος κατά πλειοψηφία 4-3 κρίθηκε για δύο απόπειρες βιασμού και ένα βιασμό γνωστός σκηνοθέτης και ηθοποιός από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε ποινή 4 ετών με αναστολή έως την εκδίκασή της έφεσης, ενώ του αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση, που ζητούσε την απαλλαγή του ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Η εισαγγελέας της έδρας κατά την αγόρευση της, σημείωσε μεταξύ άλλων ότι ελλείψει άμεσων αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο είναι υποχρεωμένο να εξετάσει έμμεσους δείκτες αξιολόγησης της αξιοπιστίας των καταγγελιών.

Ένας τέτοιος δείκτης, σύμφωνα με την ίδια, είναι η μεταγενέστερη συμπεριφορά των καταγγελλουσών και ειδικότερα οι συναντήσεις ή οι επαφές που φέρονται να είχαν με τον κατηγορούμενο μετά τον χρόνο τέλεσης των πράξεων που καταγγέλλουν, καταλήγοντας πως υπάρχουν αμφιβολίες για το αν τελέστηκαν οι πράξεις.

Σε δάκρυα ξέσπασαν οι δυο καταγγέλουσες, εκ των οποίων η μία είναι αδελφή γνωστής ηθοποιού, ενώ φορτισμένη ήταν και η σύζυγος του καταδικασθέντα, που βρισκόταν στο πλευρό του σε όλη τη διάρκεια της δίκης.

