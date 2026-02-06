Απαλλαγή 43χρονου ηθοποιού για βιασμό και απόπειρα βιασμού, πρότεινε η Εισαγγελέας

Σε μια μακρά και αναλυτική αγόρευση, η εισαγγελέας της έδρας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών πρότεινε την απαλλαγή γνωστού ηθοποιού και δασκάλου υποκριτικής λόγω αμφιβολιών από τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες αφορούν δύο απόπειρες βιασμού και έναν βιασμό σε βάρος δύο νεαρών γυναικών. Κατά την κρίση της, τα στοιχεία που προσκομίστηκαν στο δικαστήριο δεν αρκούν για να θεμελιώσουν καταδικαστική απόφαση.

Η αγόρευση πραγματοποιήθηκε ενώπιον κατάμεστου ακροατηρίου. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Λανθιμος, καθώς μία εκ των καταγγελλουσών είναι αδελφή Ελληνίδας ηθοποιού με την οποία έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Ξεκινώντας την τοποθέτησή της, η εισαγγελέας αναφέρθηκε γενικά στη φύση των εγκλημάτων σεξουαλικής βίας, επισημαίνοντας ότι «οι πράξεις βιασμού και απόπειρας βιασμού τελούνται, κατά κανόνα, σε συνθήκες απομόνωσης, χωρίς μάρτυρες και χωρίς πάντα τη δυνατότητα ύπαρξης ιατροδικαστικών ευρημάτων». Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε εύλογες τις απορίες που γεννώνται σχετικά με την καθυστέρηση στην υποβολή καταγγελιών.

Τι υποστήριξε η Εισαγγελέας

Αναφερόμενη στο κίνημα #MeToo, τόνισε ότι πρόκειται για «μια συλλογική προσπάθεια που ενθαρρύνει ανθρώπους να καταγγέλλουν κακοποιητικές πράξεις και πρέπει να αντιμετωπίζεται με σεβασμό». Ωστόσο, έθεσε ένα κομβικό ερώτημα προς το δικαστήριο: «Πότε και πώς αντιλαμβάνεται ένα άτομο ότι έχει υποστεί βιασμό;». Όπως σημείωσε, στη δημόσια αντίληψη ο βιασμός συχνά ταυτίζεται αποκλειστικά με τη διείσδυση, ενώ το αδίκημα, κατά τον νόμο, έχει ευρύτερο περιεχόμενο και διαφορετικές μορφές.

Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι, ελλείψει άμεσων αποδεικτικών στοιχείων, το δικαστήριο οφείλει να αναζητήσει έμμεσους δείκτες αξιολόγησης της αξιοπιστίας των καταγγελιών. Ένας τέτοιος δείκτης, όπως είπε, είναι η μεταγενέστερη συμπεριφορά των καταγγελλουσών, και ειδικότερα το αν υπήρξαν επαφές ή συναντήσεις με τον κατηγορούμενο μετά τον χρόνο τέλεσης των καταγγελλόμενων πράξεων.

Για την πρώτη καταγγέλλουσα, η εισαγγελέας στάθηκε εκτενώς στο ψυχολογικό της προφίλ, κάνοντας λόγο για ένα άτομο με «έντονη ψυχική ευαλωτότητα» και μακροχρόνια ψυχολογικά προβλήματα. Υπενθύμισε ότι η γυναίκα είχε απευθυνθεί στο παρελθόν σε ειδικούς ψυχικής υγείας και ότι τον χειμώνα του 2021–2022 προέβη σε απόπειρα αυτοκτονίας, από την οποία την έσωσε η αδελφή της.

Σύμφωνα με την εισαγγελική εκτίμηση, «από την ακροαματική διαδικασία δεν προέκυψε σαφής αιτιώδης σύνδεση» ανάμεσα στη συμπεριφορά του κατηγορουμένου και στην απόπειρα αυτοκτονίας. Αντιθέτως, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «μια κρίση ενταγμένη στο ευρύτερο ψυχικό ιστορικό της κοπέλας», σημειώνοντας ότι, όπως κατέθεσε και η μητέρα της, τα προβλήματα αυτά είχαν ουσιαστικά «θαφτεί κάτω από το χαλί».

Αντιφάσεις και ασάφειες εντόπισε η Εισαγγελέας

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις καταθέσεις της πρώτης καταγγέλλουσας, στις οποίες, κατά την εισαγγελέα, εντοπίζονται «αντιφάσεις, ασάφειες και χρονικές αποκλίσεις», ακόμη και ως προς τις ημερομηνίες των φερόμενων περιστατικών. Σε αυτό το πλαίσιο διερωτήθηκε: «Γιατί δεν διατήρησαν το μόνο αποδεικτικό στοιχείο που είχαν; Την τηλεφωνική ομολογία, που –όπως ειπώθηκε– υπήρχε;», επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι γονείς της καταγγέλλουσας είναι νομικοί.

Καταλήγοντας, η εισαγγελέας υποστήριξε ότι «όλες αυτές οι αδυναμίες κλονίζουν σοβαρά τις ενδείξεις που οδήγησαν στην παραπομπή» και ότι, κατά την άποψή της, οι ενδείξεις αυτές «δεν μετατράπηκαν ποτέ σε αποδείξεις ικανές να στηρίξουν μια καταδικαστική απόφαση».

Για τη δεύτερη καταγγέλλουσα, η οποία κατήγγειλε τον κατηγορούμενο για βιασμό, η εισαγγελέας στάθηκε κυρίως στο γεγονός ότι, σύμφωνα με τη δικογραφία, συνέχισε για μεγάλο χρονικό διάστημα να του στέλνει μηνύματα «σε ιδιαίτερα φιλικό και εγκάρδιο τόνο» μετά το περιστατικό που περιγράφει.

Η καταγγέλλουσα περιέγραψε περιστατικό κατά το οποίο ο κατηγορούμενος «εισέβαλε στη γενετήσια περιοχή της», γεγονός το οποίο, όπως σημείωσε η εισαγγελέας, «είναι δύσκολο να παρακαμφθεί ακόμη και από ένα ανήλικο». Στη συνέχεια, αναφέρθηκε και σε άλλο συμβάν, το οποίο εντάσσεται στο ίδιο πλαίσιο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ότι ο κατηγορούμενος «αυνανιζόταν μπροστά της», με την εισαγγελέα να διευκρινίζει ότι πρόκειται για «συγκεκριμένα περιστατικά που παρατίθενται στη μήνυσή της». Υπό τα δεδομένα αυτά, τόνισε ότι «είναι προφανές ότι η κατάσταση εκφεύγει» και ότι «δεν χρειαζόταν να έχει άλλες εμπειρίες για να καταλάβει ότι ήταν ξεκάθαρα μία σεξουαλική επίθεση».

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι «έχει υποστεί αυτή τη σεξουαλική επίθεση», η καταγγέλλουσα «πηγαίνει ξανά στο σπίτι του» κατηγορουμένου. Ακολούθως, όπως επισημάνθηκε, «ανταλλάσσουν πλήθος μηνυμάτων που καταδεικνύουν ξεκάθαρα ερωτισμό». Η εισαγγελέας διάβασε στο ακροατήριο μεγάλο μέρος αυτών των μηνυμάτων, στα οποία η καταγγέλλουσα αποκαλεί τον κατηγορούμενο, μεταξύ άλλων, «αγόρι μου γλυκό», «είσαι τρέλα», καθώς και άλλες αντίστοιχες εκφράσεις.

«Ακόμη και αν δεν ξέρεις τον νομικό χαρακτηρισμό μιας πράξης, ξέρεις πώς νιώθεις», ανέφερε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας, για να καταλήξει, ολοκληρώνοντας την πρότασή της: «Ζητώ την απαλλαγή του κατηγορουμένου λόγω αμφιβολιών».

Η απολογία του 43χρονου

Σε προηγούμενη δικάσιμο, ο 43χρονος κατηγορούμενος είχε αρνηθεί κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, αποδίδοντας τις καταγγελίες σε άτομα που, όπως είπε, επιδίωκαν δημοσιότητα μέσω του #MeToo. Με επιθετικό λόγο, μίλησε για «ψυχικά προβλήματα» της μίας καταγγέλλουσας, ενώ για τη δεύτερη υποστήριξε ότι επιθυμούσε αποκλειστική ερωτική σχέση μαζί του και ότι προχώρησε στην καταγγελία από εκδικητικότητα, όταν εκείνος αρνήθηκε.

Ο κατηγορούμενος διερωτήθηκε επίσης γιατί η γυναίκα που τον κατήγγειλε για βιασμό «συνέχισε να παρακολουθεί μαθήματα υποκριτικής μαζί μου», υποστηρίζοντας ότι η μεταξύ τους σχέση ήταν συναινετική. Κλείνοντας, ανέφερε ότι οι καταγγελίες «κατέστρεψαν τη ζωή και την καριέρα του», ενώ έκανε λόγο και για σοβαρά προβλήματα υγείας που, όπως είπε, αντιμετώπισαν οι γονείς του εξαιτίας της υπόθεσης.

