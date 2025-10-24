Ξεκίνησε η δίκη 43χρονου ηθοποιού για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση

Ξεκίνησε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου η δίκη γνωστού 43χρονου ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο οποίος αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση σε βάρος δύο γυναικών. Τα περιστατικά φέρεται να έλαβαν χώρα τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013, την περίοδο που ο κατηγορούμενος δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά και στο εξωτερικό.

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο ηθοποιός δήλωσε αθώος, επισημαίνοντας μάλιστα ότι σήμερα είναι άνεργος. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση υπέβαλε ενστάσεις σχετικά με τη σειρά εξέτασης των μαρτύρων, υποστηρίζοντας πως δεν είναι δικονομικά ορθό να καταθέτουν άλλοι μάρτυρες πριν από τις ίδιες τις καταγγέλλουσες, δεδομένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ψυχολογική πραγματογνωμοσύνη που έχει διατάξει το δικαστήριο.

Παρά τις αντιρρήσεις, ο πρόεδρος κάλεσε στο βήμα της μαρτυρίας μία νεαρή γυναίκα που στο παρελθόν είχε συνάψει σχέση με τον κατηγορούμενο και τον είχε καταγγείλει για κακοποιητική συμπεριφορά – υπόθεση η οποία ωστόσο είχε αρχειοθετηθεί. Η μάρτυρας, εμφανώς συγκινημένη, περιέγραψε τον 43χρονο ως έναν «χειριστικό άνθρωπο» που μπορούσε να πείσει το θύμα του πως «ό,τι είχε συμβεί ήταν στο μυαλό του».

Αναφερόμενη στη δική της εμπειρία, τόνισε ότι για χρόνια πίστευε πως η σχέση τους ήταν «παθιασμένη» και «συναινετική», μέχρι που μέσα από χρόνια θεραπείας συνειδητοποίησε πως είχε υπάρξει θύμα ψυχολογικής και σωματικής κακοποίησης. «Μέχρι το 2021 νόμιζα ότι έτσι είναι ο έρωτας… Φοβόμουν πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να φύγω», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ο κατηγορούμενος «εκμεταλλευόταν τη νεαρή ηλικία ή την οικονομική αδυναμία των συντρόφων του για να επιβληθεί».

Στη συνέχεια, κατέθεσε η μητέρα μιας από τις γυναίκες που έχει καταγγείλει τον ηθοποιό για απόπειρα βιασμού. Όπως περιέγραψε, η αποκάλυψη ήρθε το 2015, όταν η μικρότερη κόρη της, σε κατάσταση σοκ και κλαίγοντας, ομολόγησε τι είχε βιώσει. «Τον καλέσαμε σε ανοιχτή ακρόαση και μπροστά μας εκείνος δεν αρνήθηκε. Προσπάθησε απλώς να υποβαθμίσει όσα έγιναν, λέγοντας ότι ήταν αδύναμος να συγκρατηθεί», κατέθεσε η μάρτυρας, προσθέτοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη.

Η μητέρα περιέγραψε έναν άνθρωπο «ιδιαίτερα χειριστικό», ο οποίος ασκούσε ψυχολογική πίεση και έλεγχο στις κόρες της, ενώ παραδέχθηκε ότι η οικογένεια δεν προχώρησε αμέσως σε καταγγελία, εξηγώντας πως «τότε ούτε τα παιδιά ούτε η κοινωνία ήταν έτοιμα να το αντέξουν». Όπως είπε συγκινημένη, «εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ένα τραυματισμένο παιδί δεν απαλλάσσεται ποτέ από αυτό που του συνέβη».

Η ίδια περιέγραψε πως η κόρη της είχε αναπτύξει σχέση εξάρτησης και φόβου από τον 43χρονο, ο οποίος την «τρομοκρατούσε για να μη μιλήσει». Όπως είπε, η νεαρή κοπέλα είχε γίνει κλειστή και εσωστρεφής, με συμπεριφορές που τότε η οικογένεια απέδιδε απλώς στην εφηβεία.