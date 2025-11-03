«Ο κατηγορούμενος βίαζε την αδελφή μου, ήταν άνθρωπος της εμπιστοσύνης μας», λέει γνωστή ηθοποιός

Στο βήμα του μάρτυρα ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκε γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός που κάνει καριέρα στο εξωτερικό, προκειμένου να περιγράψει το σοκ και την οδύνη που βίωσε όταν η αδελφή της τής αποκάλυψε ότι ο πρώην σύντροφός της είχε αποπειραθεί να τη βιάσει.

Στο εδώλιο κάθεται 43χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης, με επαγγελματική πορεία και στο Λος Άντζελες, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αδικήματα του βιασμού και της απόπειρας βιασμού φέρεται να τελέστηκαν σε βάρος δύο γυναικών, τον Δεκέμβριο του 2012 και τον Αύγουστο του 2013. Παρών στη δικαστική αίθουσα ήταν και ο σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, με τον οποίο η μάρτυρας έχει συνεργαστεί στο παρελθόν.

Η ηθοποιός, με φανερή συναισθηματική φόρτιση, περιέγραψε τη στενή σχέση που έχει με τη μικρότερη αδελφή της και τα σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα που εκείνη αντιμετώπισε στην εφηβεία της — φτάνοντας, όπως είπε, ακόμη και σε απόπειρα αυτοκτονίας. «Καταλαβαίνω τώρα γιατί συμπεριφερόταν έτσι. Ο κατηγορούμενος ήταν άνθρωπος του σπιτιού, της εμπιστοσύνης μας. Τη βίαζε. Ήταν ο λόγος που ήταν χάλια…» ανέφερε με περιγράφοντας το καλοκαίρι του 2015, όταν η αδελφή της τής αποκάλυψε τι είχε συμβεί.

«Ήμουν σε σοκ, πανικοβλήθηκα», είπε η μάρτυρας, σημειώνοντας ότι χρόνια αργότερα έμαθε περισσότερες λεπτομέρειες για τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίησης. «Ήταν πάρα πολλά τα περιστατικά», τόνισε και αποκάλυψε ότι όταν ζήτησε εξηγήσεις από τον κατηγορούμενο, εκείνος δεν αρνήθηκε τίποτα. «Έκλαιγε και έλεγε “ξέρεις πώς είμαι, μου άρεσε το σώμα της, πώς κάνεις έτσι…”».

Η ίδια κατέθεσε πως είχε ζήσει μαζί του μια έντονη ερωτική σχέση, κατά την οποία ο κατηγορούμενος παρουσιαζόταν ως καθοδηγητής και δάσκαλος. «Ήμουν πολύ ερωτευμένη μαζί του. Τον θεωρούσα μέντορα. Μετά τον χωρισμό μας διατηρήσαμε οικογενειακές σχέσεις. Οι γονείς μου τον βοηθούσαν στα πάντα. Τον θεωρούσα σχεδόν αδελφό μου», είπε συγκινημένη.

Η μάρτυρας παραδέχτηκε πως και η ίδια έχει καταγγείλει τον κατηγορούμενο για βιασμό, αν και η υπόθεσή της δεν έφτασε ποτέ στο ακροατήριο. «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε μένα έγιναν μόνο σε μένα», εξήγησε, περιγράφοντας τον 43χρονο ως βαθιά χειριστικό άνθρωπο. «Με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ ενώ έπρεπε να απαγγείλω μονόλογο εκείνη την ώρα. Έλεγε ότι έτσι θα “έσπαγα τα όριά μου”. Ήμασταν σύντροφοι, δεν είχα καταλάβει τίποτα για την αδελφή μου».

Η κατάθεσή της κορυφώθηκε όταν, με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε το βάρος της απόφασης να προχωρήσουν σε καταγγελία. «Προσπαθούμε χρόνια να ξεχάσουμε, γιατί μας έχει καταστρέψει. Όταν άρχισαν οι αποκαλύψεις, έμαθα ότι είχε παρενοχλήσει και άλλες κοπέλες. Μου μίλησαν φίλοι, άκουσα ιστορίες για τουλάχιστον 10 με 15 γυναίκες», είπε.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της, η πρόεδρος του δικαστηρίου τη ρώτησε αν είχε προτρέψει άλλες γυναίκες να τον καταγγείλουν. «Όχι, γιατί πριν το 2021 δεν το είχαμε κάνει ούτε εμείς για τον εαυτό μας», απάντησε εκείνη. Στην ερώτηση αν υπήρχε ένας “άγραφος κανόνας” ανοχής απέναντι στη βία στους καλλιτεχνικούς χώρους, η μάρτυρας ήταν σαφής: «Υπήρχαν πολλοί κακοποιητικοί καθηγητές, αλλά να φτάσεις στον βιασμό; Όχι. Την πρώτη φορά ένιωσα ότι έφταιγα, ότι το προκάλεσα με κάποιο τρόπο. Κι εκείνος έλεγε “κοίτα τι μου έκανες”…».

Η μαρτυρία της έκλεισε λέγοντας πως… «μου ζητάτε να θυμηθώ γεγονότα γύρω από πράγματα που δεν ήξερα τότε. Θυμάμαι μόνο τον δικό μου βιασμό, τον πόνο, τα κλάματα…».