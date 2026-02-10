Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ισραήλ για επέκταση του ελέγχου στη Δυτική Όχθη

Να ανακαλέσει την απόφαση επέκτασης του ελέγχου στη Δυτική Όχθη, καλεί η Βρετανία το Ισραήλ. Έντονη ανησυχία εκφράζει και ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ισραήλ για επέκταση του ελέγχου στη Δυτική Όχθη
Associated Press
Η Βρετανία κάλεσε τη Δευτέρα το Ισραήλ να ανακαλέσει την απόφασή του να επεκτείνει τον έλεγχο στη Δυτική Όχθη, με το Λονδίνο να ενώνει τη φωνή του με τη Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καταγγέλλοντας την απόφαση αυτή.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο καταδικάζει έντονα τη χθεσινή απόφαση του ισραηλινού Συμβουλίου Ασφαλείας να επεκτείνει τον ισραηλινό έλεγχο στη Δυτική Όχθη», δήλωσε η Ντάουνινγκ Στριτ. Οι επικριτές της απόφασης αυτής έχουν δηλώσει ότι η κίνηση του Ισραήλ να διευκολύνει την επέκταση των οικισμών και να διευρύνει τις εξουσίες του στη Δυτική Όχθη οδηγεί στην προσάρτηση των κατεχόμενων εδαφών. Σημαντικές αλλαγές που προτείνονται στη γη, τον έλεγχο και τις διοικητικές εξουσίες στη Δυτική Όχθη θα βλάψουν τις προσπάθειες για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας.

«Οποιαδήποτε μονομερής προσπάθεια αλλαγής της γεωγραφικής ή δημογραφικής σύνθεσης της Παλαιστίνης είναι εντελώς απαράδεκτη και θα ήταν ασυμβίβαστη με το διεθνές δίκαιο. Καλούμε το Ισραήλ να ανακαλέσει αμέσως αυτές τις αποφάσεις», προσθέτει η βρετανική κυβέρνηση.

Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε «βαθύτατη ανησυχία» σχετικά με τα μέτρα που ανακοίνωσε πρόσφατα το Ισραήλ για να ενισχύσει τον έλεγχό του στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του.

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ «προειδοποιεί για το γεγονός ότι η τρέχουσα κατάσταση, συμπεριλαμβανομένης αυτής της απόφασης, υπονομεύει την προοπτική μιας λύσης δύο κρατών», δήλωσε ο Στεφάν Ντουζαρίκ.

Τα νέα ισραηλινά μέτρα για τη Δυτική Όχθη που ανακοινώθηκαν το Σαββατοκύριακο - μεταξύ των οποίων η ευκολότερη πώληση της γης σε εποίκους, ο έλεγχος των θρησκευτικών χώρων - και καταγγέλθηκαν διεθνώς, κινδυνεύουν σύμφωνα με αναλυτές να επιταχύνουν την προσάρτηση του κατεχόμενου εδάφους, να διευκολύνουν την αγορά γης από τους εποίκους και να ωθήσουν τον παλαιστινιακό πληθυσμό να συγκεντρωθεί σε αστικούς θύλακες. Το πλήρες κείμενο δεν έχει δημοσιοποιηθεί αλλά ορισμένα από τα μέτρα έχουν γίνει γνωστά μέσω ανακοινώσεων. Η ακριβής ημερομηνία εφαρμογής των μέτρων είναι άγνωστη αλλά δεν απαιτούν έγκριση από κανένα άλλο όργανο.

Κίνδυνος παλαιστινιακών θυλάκων

Τα μέτρα θα ενισχύσουν επίσης τον έλεγχο του Ισραήλ σε ορισμένα τμήματα της Δυτικής Όχθης όπου η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα τη Ραμάλα, ασκεί την εξουσία.

Βάσει των συμφωνιών του Όσλο, η Δυτική Όχθη χωρίζεται σε περιοχές Α, Β και Γ – αντίστοιχα υπό παλαιστινιακό έλεγχο, κοινό και ισραηλινό έλεγχο.

Σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση, τα νέα μέτρα θα επεκτείνουν την ισραηλινή εξουσία σε αυτές τις περιοχές ώστε να καταπολεμηθούν «οι παραβιάσεις που σχετίζονται με το νερό, οι ζημιές στους αρχαιολογικούς χώρους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ρυπαίνουν όλη την περιοχή».

Για τον Φάθι Νιμέρ, ειδικό στο παλαιστινιακό κέντρο έρευνας Al-Shakaba, αυτή η «τρομερά αόριστη» δήλωση κινδυνεύει να χρησιμοποιηθεί ως έρεισμα για τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων.

«Αυτό που θέλουν είναι να ωθήσουν τους Παλαιστίνιους σε μικρά κομμάτια γης, γενικότερα στις μεγάλες πόλεις, σε θύλακες», προσθέτει ο πολιτικός επιστήμονας Αλί Τζαρμπάουι.

«Το Ισραήλ προωθεί την προσάρτηση, είναι κάτι που παρατηρούμε εδώ και τρία χρόνια, αλλά αυτό που είναι επίσης σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι το Ισραήλ αποφάσισε επίσης να αποδυναμώσει την Παλαιστινιακή Αρχή», υπογραμμίζει ο Γιονάταν Μιζρασί του ισραηλινού κινήματος κατά του εποικισμού Ειρήνη Τώρα.

