Με άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street – Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones
Με άνοδο ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε τη Δευτέρα (9/2) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου ο δείκτης Dow Jones σκαρφάλωσε ξανά σε ιστορικό υψηλό, ενώ την Παρασκευή είχε ξεπεράσει το φράγμα των 50.000 μονάδων για πρώτη φορά στα χρονικά.
Οι δείκτες
Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 20,20 μονάδων (+0,04%), στις 50.135,87 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 207,45 μονάδων (+0,90%), στις 23.238,67 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 32,52 μονάδων (+0,47%), στις 6.964,82 μονάδες.
