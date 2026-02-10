Στην Ουγγαρία ο Ρούμπιο μετά τη στήριξη Τραμπ σε Όρμπαν

Μετά τη σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα επισκεφτεί την Ουγγαρία

Newsbomb

Στην Ουγγαρία ο Ρούμπιο μετά τη στήριξη Τραμπ σε Όρμπαν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο θα ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, λίγες μέρες μετά την «πλήρη» υποστήριξή του πρόεδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ρούμπιο θα μεταβεί ακόμη στη Σλοβακία, όπου επίσης κυβερνά σύμμαχος του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, αφού συμμετάσχει στο τέλος της εβδομάδας στη σύνοδο του Μονάχου για την ασφάλεια, στη Γερμανία, όπου την περασμένη χρονιά ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατακεραυνώνοντας τις επιθέσεις εναντίον της «ελευθερίας της έκφρασης» στην Ευρώπη. Το ταξίδι θα γίνει με φόντο τις πρόσφατες απειλές του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γροιλανδία.

Την Κυριακή και τη Δευτέρα (15η και 16η Φεβρουαρίου), ο Αμερικανός ΥΠΕΞ «θα συναντηθεί με Ούγγρους αξιωματούχους - κλειδιά για να προωθηθούν τα κοινά διμερή και περιφερειακά συμφέροντα ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσής μας σε ειρηνευτικές διαδικασίες για την επίλυση παγκόσμιων συγκρούσεων και της ενεργειακής εταιρικής σχέσης ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ουγγαρία», σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που υπογράφεται από τον Τόμι Πίγκοτ, εκπρόσωπο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την περασμένη Πέμπτη την «πλήρη» υποστήριξή του στον εθνικιστή πρωθυπουργό της Ουγγαρίας Όρμπαν, μέγα σύμμαχό του, ενόψει των βουλευτικών εκλογών της 12ης Απριλίου στην ανατολικοευρωπαϊκή χώρα.

Επικεφαλής της μαγιάρικης κυβέρνησης για σχεδόν 16 χρόνια, ο Βίκτορ Όρμπαν είναι πίσω στις δημοσκοπήσεις τους τελευταίους μήνες, με φόντο την οικονομική δυσαρέσκεια και την εντεινόμενη δυσαρέσκεια των πολιτών για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Ο Όρμπαν ανήγγειλε το Σάββατο πως θα ταξιδέψει στην Ουάσιγκτον «σε δύο εβδομάδες» για να συμμετάσχει στην εναρκτήρια συνεδρίαση του «συμβουλίου ειρήνης» του ρεπουμπλικάνου προέδρου Τραμπ.

Ο Βίκτορ Όρμπαν θεωρείται ιδιαίτερα στενός σύμμαχος της κυβέρνησης Τραμπ, κυρίως λόγω της αντιμεταναστευτικής πολιτικής του, ειδικά την περίοδο της κρίσης στη Συρία πριν από μια δεκαετία.

Ο προκάτοχος του Τραμπ, ο δημοκρατικός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, είχε αντίθετα ανοικτά εχθρική σχέση με τον Όρμπαν, τον οποίο κατηγορούσε ότι παρεκκλίνει «προς τη δικτατορία».

Ταξίδι και στη Σλοβενία

Ο Ρούμπιο θα βρίσκεται την Κυριακή στη Σλοβακία, όπου ο πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο μοιάζει να έχει βρει πεδίο συνεννόησης με την κυβέρνηση Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στη Φλόριντα, ο Φίτσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico, που επικαλέστηκε ανώνυμους ευρωπαίους διπλωμάτες, εξέφρασε την ανησυχία του για την «ψυχολογική κατάσταση» του Αμερικανού προέδρου.

Τόσο η Ουάσιγκτον, όσο και η Μπρατισλάβα διέψευσαν κατηγορηματικά το δημοσίευμα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο θα αντιπροσωπεύσει φέτος τις ΗΠΑ στο ετήσιο ραντεβού στο Μόναχο στη θέση του αντιπροέδρου Βανς, η ομιλία του οποίου πέρυσι άφησε άναυδους αρκετούς ευρωπαίους ηγέτες.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
03:40ΚΟΣΜΟΣ

Δύο νεκροί σε νέο αμερικανικό πλήγμα κατά σκάφους διακίνησης ναρκωτικών

03:16ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Η προκήρυξη για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο από επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού – Ο πίνακας με τις θέσεις

02:50ΚΟΣΜΟΣ

Στην Ουγγαρία ο Ρούμπιο μετά τη στήριξη Τραμπ σε Όρμπαν

02:24ΚΟΣΜΟΣ

Αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση του Ισραήλ για επέκταση του ελέγχου στη Δυτική Όχθη

01:58ΕΡΓΑΣΙΑ

52η Ημέρα Καριέρας: Τουλάχιστον 150 επιχειρήσεις προσφέρουν πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας

01:34ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μέχρι πότε θα ισχύουν – Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

01:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με άνοδο ξεκίνησε η εβδομάδα στη Wall Street – Ιστορικό ρεκόρ για τον Dow Jones

00:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Προκόπης Παυλόπουλος: Μύθοι και αλήθειες για τα όρια χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης κατά την απονομή της Δικαιοσύνης

00:24ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική επίθεση Φιντάν σε Δένδια: «Λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης»

23:58LIFESTYLE

H Sydney Sweeney μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα αρχαιοελληνικού στυλ

23:49ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Μια σχολική εκδρομή που νίκησε τον χρόνο

23:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Αναρχική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τη δολιοφθορά στους σιδηροδρόμους κατά την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην Ηγουμενίτσα

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάιεν: Η Ευρώπη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην άμυνα

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Πληρότητες «φωτιά» στο καρναβάλι, πόσο στοιχίζει ένα τριήμερο

23:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιράκ: Ένας νεκρός και 13 τραυματίες από πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου - Βίντεο

23:29ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Τέσσερις νεκροί, εκ των οποίων παιδί 3 ετών, σε πλήγματα του Ισραήλ - Βίντεο

23:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Τα νεότερα για την υγεία του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια - «Γλύτωσε τα χειρότερα»

23:20LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Catherine O’Hara: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Ιταλία - Πάνοπλοι ληστές το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

17:41ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Όταν η ιστορία γράφεται αλλιώς: Πώς ο Μάικλ Ντάγκλας θα έχανε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου το 1988

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Παρασκευή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Δικηγόροι ΜΚΟ δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή

18:34ΕΛΛΑΔΑ

Παρέμβαση Νίκου Πλακιά για τα «χαμένα βίντεο» από τα Τέμπη - Γνήσια 100%, κανέναν παράνομο φορτίο

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Χαράλαμπος: Το θαύμα που τον κατέστησε προστάτη των λοιμωδών νοσημάτων

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Απέραντη θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης Ευανθίας – Η χαρά μετατράπηκε σε τραγωδία

11:42ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Από την Θεσσαλονίκη ο 26χρονος που σκότωσε τον ελεγκτή – Τι λέει η οικογένεια του θύματος

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 9 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

15:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 1,05 εκατ. ευρώ από τη ΔΙΜΕΑ σε 3 σούπερ μάρκετ και 2 εταιρείες τροφίμων για υπέρβαση πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ