Britney Spears: Το νέο βίντεό της άφησε λίγα στη... φαντασία - Twerks με διάφανο τοπ

Η Britney Spears ξαναχτύπησε...

Η πριγκίπισσα της ποπ με ένα νέο άκρως αισθησιακό και σέξι βίντεο, όπως άλλωστε συνηθίζει, στον λογαριασμό της στο instagram προκάλεσε κύματα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της, αλλά και προβληματισμό σε όλους τους υπόλοιπους.

Η Spears στο νέο χορευτικό της, εμφανίζεται με τα απολύτως απαραίτητα, αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Με ένα μαύρο κορμάκι που καταλήγει σε ένα διάφανο τοπ, αφήνει τα πάντα σε κοινή θέα, κουνιέται και κάνει twerks, προβάλλοντας ότι μπορεί να μην πρόλαβε κάποιος να δει..

Σε προηγούμενη ανάρτησή της, η Britney ανακοίνωσε τα σχέδιά της να αποσυρθεί από τις εγχώριες περιοδείες «για εξαιρετικά ευαίσθητους λόγους».

Ωστόσο, σχεδιάζει να φύγει στο εξωτερικό «πολύ σύντομα» με τουλάχιστον έναν από τους γιους της.

Πατήστε στο βίντεο