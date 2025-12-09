Αμετακίνητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους – Ο πίνακας με τα μπλόκα

Κλιμακώνεται μέρα με τη μέρα το κύμα κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων, με τις τοπικές συνελεύσεις να καθορίζουν τα επόμενα βήματα.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους και ζητούν την άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων και αποζημιώσεων -παλαιότερων και νεότερων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, που θα καλύπτουν το πραγματικό κόστος παραγωγής, μείωση κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και πλαφόν 7 λεπτά/Kwh στο αγροτικό ρεύμα και ριζική αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει στο 100% παραγωγή και κεφάλαιο από όλους τους κινδύνους.

Ηράκλειο: Κλειστό και πάλι το αεροδρόμιο «Ν. Καζαντζάκης»

Κλειστό είναι εκ νέου το Αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» μετά την υλοποίηση της απόφασης που έλαβαν αγροτοκτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς από το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο, που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Οι πτήσεις από και προς το Αεροδρόμιο Ηρακλείου, σταμάτησαν και πάλι στις 23:00 το βράδυ της Δευτέρας και δεν θα διεξάγονται τουλάχιστον μέχρι και σήμερα στις 10:00 το πρωί, οπότε και θα συνεδριάσει εκ νέου η Συντονιστική Επιτροπή για να λάβει νεότερες αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι μετά την είσοδο διαμαρτυρόμενων στην πίστα του αεροδρομίου το μεσημέρι της Δευτέρας, αποφασίστηκε αναστολή της λειτουργίας του, η οποία διήρκησε μέχρι τις 18:00 περίπου το απόγευμα. Με την αποχώρηση των αγροτοκτηνοτρόφων από την πίστα και μετά από σχετικούς ελέγχους ασφαλείας που πραγματοποιήθηκαν, οι πτήσεις ξεκίνησαν και πάλι. Στόχος όπως σημειώθηκε, ήταν να εκτονωθεί η κατάσταση στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου είχαν συγκεντρωθεί από το μεσημέρι εκατοντάδες επιβάτες που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις.

Χανιά: Αποκλεισμένο το αεροδρόμιο «Ι. Δασκαλογιάννης»

Σε αποκλεισμό είναι και το αεροδρόμιο Χανίων μετά το μπλόκο που πραγματοποίησαν αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού από το μεσημέρι της Δευτέρας.

Η κεντρική πύλη έκλεισε από τις 14:30 με αποτέλεσμα επισκέπτες ταξιδιώτες και τουρίστες να μην μπορούν να εισέλθουν και να εξέλθουν του αεροδρομίου «Ιωάννης Δασκαλογιάννης» εκτός από περιπτώσεις που αφορούν σε θέματα υγείας. Το απόγευμα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι άνοιξαν το αεροδρόμιο των Χανίων για να μπορέσουν να περάσουν επιβάτες πτήσεων, οι οποίες ξεκίνησαν να πραγματοποιούνται εκ νέου, χωρίς καθυστερήσεις.

Μετά τα επεισόδια στον οδικό άξονα που οδηγεί στο αεροδρόμιο, τον πετροπόλεμο, τα χημικά, τις κρότου λάμψεις και καπνογόνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι κατάφεραν να σπάσουν τον αστυνομικό κλοιό να φτάσουν στην κεντρική πύλη όπου και τοποθέτησαν κάδους απορριμμάτων και τα σώματα τους, όπως είπαν, «ως ασπίδα για τον αγώνα επιβίωσης» που δίνουν.

Δύο προτάσεις έχουν τεθεί προς συζήτηση. Η μία «μιλά» για τριήμερο αποκλεισμό του αεροδρομίου ενώ υπάρχουν και φωνές που ζητούν η πύλη να ανοίγει το βράδυ και να ξανακλείνει περί τις 12 το μεσημέρι της επόμενης ημέρας.

Το σίγουρο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων κ. Βερικάκης, είναι ότι θα παραμείνουν στο αεροδρόμιο μέχρι τις 07:00 το πρωί και από κει και πέρα θα γίνει ό,τι αποφασίσουν κατά τη σύσκεψή τους.

Επεισόδια σε Ηράκλειο και Χανιά

Ολοκληρώθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στην Κρήτη, τόσο σε Ηράκλειο όσο και σε Χανιά όπου τραυματίστηκε ένας αστυνομικός κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, η διαδικασία ταυτοποίησης των ατόμων που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της Δευτέρας στα επεισόδια που σημειώθηκαν μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και αστυνομικών.

Καρδίτσα: Κινητοποίηση των αγροτών έξω από το πολιτικό γραφείο του κ. Τσιάρα

Κινητοποίηση πραγματοποίησαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι αγρότες της Καρδίτσας έξω από το πολιτικό γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα, όπου σε μια συμβολική κίνηση άδειασαν ζωοτροφές στο οδόστρωμα. Επίσης εκπρόσωποι των αγροτών επέδωσαν υπόμνημα με τα αιτήματα, ενώ στη συνέχεια αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν στο μπλόκο που έχει στηθεί πάνω στον Ε65.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα στην Πάτρα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία είχε τελικό προορισμό το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Λόγω των κινητοποιήσεων γίνεται εκτροπή κυκλοφορίας, από την μεγάλη περιμετρική προς στο τοπικό δίκτυο, μεταξύ των κόμβων Εγλυκάδας και Οβρυάς, ενώ κανονικά διεξάγεται η κίνηση των οχημάτων στον αυτοκινητόδρομο Πατρών - Πύργου, μεταξύ των κόμβων ΒΙΠΕ Πάτρας και Βάρδας.

Κινητοποιήσεις σε Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο

Τουλάχιστον 20 μπλόκα είναι ενεργά από τη Λάρισα και βορειότερα. Στη Νίκαια, μάλιστα, στόλισαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο, σε ένα μήνυμα ότι θα κρατήσουν τα μπλόκα για όσο χρειαστεί.

01 03 Κλείσιμο και των παράδρομων στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας. Πηγή: EUROKINISSI.

03 03 Κλείσιμο και των παράδρομων στο μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας. Πηγή: EUROKINISSI.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έλαβαν αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτήριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή.

Το πρώτο μπλόκο μέσα στον νομό Χαλκιδικής πρόκειται να στηθεί στις 12:00, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών της ευρύτερης περιοχής, ενώ, δεκάδες τρακτέρ θα επιχειρήσουν μέσα στο επιβατικό λιμάνι του Βόλου. Θα κάνουν έναν μεγάλο κύκλο από την είσοδο στην έξοδο, και στην συνέχεια θα γίνει αποκλεισμός του εμπορευματικού τομέα στην Μπουρμπουλήθρα, σύμφωνα με τοπικά Μέσα ενημέρωσης.

Ακόμη, ολοκληρώθηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας το κλείσιμο της Εθνικής οδού Καλαμάτας – Μεσσήνης ύστερα από την ηχηρή παρουσία των αγροτών του νομού, αρχικά στην Καλαμάτα. Στη Νάουσα, προγραμματίζεται για το πρωί νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζουν και οι αγρότες σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, «κόβοντας» μεγάλες οδικές αρτηρίες. Περισσότερα από 100 τρακτέρ από το μπλόκο Ερυμάνθου και την ευρύτερη περιοχή των Καλαβρύτων επιχείρησαν να περάσουν στο κέντρο της Πάτρας, ωστόσο, ισχυρή αστυνομική δύναμη δεν επέτρεψε της είσοδο των βαρέων οχημάτων στην πόλη.

Στη συνέχεια, οι διαμαρτυρόμενοι μετακινήθηκαν προς τον κόμβο Γλαύκου, στήνοντας νέο μπλόκο με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων κυκλοφορίας. Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στον κόμβο του Αγγελοκάστρου, επισημαίνοντας εκ νέου ότι δεν πρόκειται να κάνουν «βήμα πίσω».

Αποκλεισμένη παραμένει η είσοδος του λιμανιού της Μυτιλήνης, εμποδίζοντας μάλιστα τη φόρτωση του πλοίου «Διαγόρας», το οποίο αναχώρησε χωρίς επιβάτες.

Δείτε στον πίνακα που ακολουθεί, την κατάσταση με τα μπλόκα σε όλη τη χώρα

Κατάσταση Σημείο Περιοχή Τύπος ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Νίκαιας – ΕΟ Αθηνών–Θεσσαλονίκης Θεσσαλία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ε65 – Μπλόκο Καρδίτσας Θεσσαλία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ε65 – Διόδια Λόγγου Θεσσαλία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μικροθηβών – Μαγνησία Θεσσαλία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Ξυνιάδας – Δομοκός / Ε65 Φθιώτιδα Εθνική Οδός ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Διόδια Μαλγάρων Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΤΑΣΗ / ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεσσαλονίκη Αεροδρόμιο ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Δερβενίου Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Γυψοχωρίου Πέλλα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Φιλώτα – Κοζάνη–Φλώρινα Δ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τελωνείο Νίκης Φλώρινα Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τελωνείο Ευζώνων Κιλκίς Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τελωνείο Προμαχώνα Σέρρες Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τελωνείο Κήπων Έβρος Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Ορμενίου Βόρειος Έβρος Σύνορα ΜΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ Κόμβος Δυτικής Κομοτηνής – Εγνατία Θράκη Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μουσθένης – Εγνατία Α. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κάστρο Βοιωτίας – Εθνική Οδός Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ορχομενός – Είσοδος πόλης Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κιάτο – Πλευρικά Διόδια Πελοπόννησος Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Μεσσήνη – Παλαιός Σταθμός ΟΣΕ Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Σούδας – Χανιά Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Αεροδρόμιο Χανίων (Ι. Δασκαλογιάννης) Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Λιμάνι Ηρακλείου Κρήτη Λιμάνι ΕΝΤΑΣΗ / ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ Αεροδρόμιο Ηρακλείου (Ν. Καζαντζάκης) Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Νέων Κερδυλίων – Σέρρες Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Λούρος – Πρέβεζα Ήπειρος Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Λιμάνι Μυτιλήνης Βόρειο Αιγαίο Λιμάνι ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Κάτω Αχαΐας – Πατρών–Πύργου Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Κουρλαμπά – Πατρών–Τριπόλεως (111) Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Αγγελοκάστρου – Αιτωλοακαρνανία Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διόδια Σιάτιστας – Εγνατία Οδός Δ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Άρνισσας – Πέλλα Κ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Λεχαινά – Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ερυθρές (Κριεκούκι) – Αττική Αττική Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μπράλου – Φθιώτιδα Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τελωνείο Εξοχής – Δράμα Α. Μακεδονία Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Καστανεών – Βόρειος Έβρος Θράκη Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ιτέα – Φωκίδα Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τούνελ Κατερίνης – Πιερία Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διόδια Ακτίου – Βόνιτσα Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τρία Μοναστήρια – Ρέθυμνο Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Μεγάλα Χωράφια – Χανιά Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Χαλκηδόνα – Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Πύργου – Ηλεία Δυτική Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Μαλαχιά – Άργος Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Ευρώτα – Σπάρτη Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Παχιά Άμμος – Λασίθι Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Κουλούρας – Ημαθία Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Νησελίου – Ημαθία Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Πεζών – Ηράκλειο Κρήτη Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διασταύρωση Βαγίων – Παλαιά Εθνική Οδός Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διασταύρωση Μαυρολεύκης – Δράμα Α. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διασταύρωση Κοκκινογείων (Προσοτσάνη) – Δράμα Α. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Τρίγλιας – Χαλκιδική Κ. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Φίλιπποι – Καβάλα Α. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Χρυσούπολη – Καβάλα Α. Μακεδονία Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Άρτας – Άρτα Ήπειρος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Ξηροπήγαδου – Ναυπακτία Δυτική Ελλάδα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Αταλάντης – Φθιώτιδα Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Χανδρινού – Μεσσηνία Πελοπόννησος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Διασταύρωση Πυργετού – Δέλτα Πηνειού Θεσσαλία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γέφυρα Ευήνου – Αιτωλοακαρνανία Δυτική Ελλάδα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Θήβας – Εθνική Οδός (90ό χλμ) Στερεά Ελλάδα Εθνική Οδός ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ελασσόνα – Λάρισα Θεσσαλία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Άγιος Μάμας – Χαλκιδική Κ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κομπότι – Άρτα Ήπειρος Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Ιστιαία – Βόρεια Εύβοια Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κήρινθος – Μαντούδι Στερεά Ελλάδα Τοπικό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Λιμάνι Βόλου Θεσσαλία Λιμάνι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ Λιμάνι Ηγουμενίτσας Ήπειρος Λιμάνι ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Λιβαδοχωρίου – Λήμνος Βόρειο Αιγαίο Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κατάληψη ΕΛΓΑ – Κοζάνη Δ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Γραφείο Υπουργού (Καρδίτσα) Θεσσαλία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Αιγίνιο – Πιερία Κ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Τελωνείο Σκύδρας – Πέλλα Κ. Μακεδονία Σύνορα ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Κόμβος Πλατυκάμπου – Λάρισα Θεσσαλία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Δροσιά (Θέση Αλυσίδα) – Πέλλα Κ. Μακεδονία Τοπικό ΕΝΕΡΓΟ ΜΠΛΟΚΟ Μεσημέρι – Έδεσσα (Φανάρια προς Άγρα) Κ. Μακεδονία Τοπικό

