Τσιάρας: Αφορά τους ίδιους τους αγρότες αν θα κάνουμε Χριστούγεννα με μπλόκα

Το δικαίωμα να διαδηλώνει και να κάνεις μπλόκα σταματάει εκεί που επηρεάζει το δικαίωμα κάθε άλλου πολίτη να μπορεί να κινείται, τόνισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

Σε συνέντευξή του στο ACTION24, ο κ. Τσιάρας καταδίκασε τη βία, σημειώνοντας πως όσα συνέβησαν στην Κρήτη δεν ξέρει με ποια λογική μπορούν να εξηγηθούν.

Τόνισε πως έχει συναντηθεί με οποιονδήποτε από τον αγροτικό κόσμο το ζήτησε. Απέκλεισε, όμως, να συζητήσει αιτήματα του τύπου προστατευμένες τιμές.

Κάλεσε εκ νέου τους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, ενώ προσέθεσε πως φαίνεται ότι δεν έχουν βρει τους εκπροσώπους και την ατζέντα με τα αιτήματα για να έρθουν σε συνάντηση.

Απαντώντας στην ερώτηση αν θα κάνουμε Χριστούγεννα με μπλόκα, ο υπουργός απάντησε πως αυτό αφορά τους αγρότες. Για να λυθεί ένα πρόβλημα, θα πρέπει και τα δύο μέρη να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου, προσέθεσε. Αν δεν καθίσει το ένα μέρος, προφανώς κουβαλάει και την ευθύνη της επιλογής του, επισήμανε με νόημα.

Σε ό,τι αφορά τη μείωση στην τιμή του ρεύματος για τους αγρότες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης είπε ότι υπάρχει αίτημα από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης προς τη ΔΕΗ για να υπάρχει χαμηλή κλειδωμένη τιμή.

Επίσης, προανήγγειλε ότ ο ΕΛΓΑ θα καταβάλει 120 εκατ. ευρώ έως το τέλος του έτους για τις ζημιές που έγιναν φέτος.

Παραδέχθηκε ότι υπήρχαν καθυστερήσεις στις καταβολές των πληρωμών αγροτών από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο. Το γεγονός ότι οι αγρότες βρίσκονται σε δύσκολη θέση έχει σαν ένα βασικό λόγο τις καθυστερήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνώρισε ακόμα.

Σημείωσε πως ο ελληνικός πρωτογενής τομέας δεν θα μπορούσε να ήταν βιώσιμος χωρίς τους ενωσιακούς πόρους.

Τέλος, απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν κατώτερες κλειδωμένες τιμές προϊόντων. «Πουθενά δεν υπάρχουν» ανέφερε.

