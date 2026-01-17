Σήμερα η παρουσίαση της «Ιθάκης» στη Θεσσαλονίκη: Τι θα πει ο Αλέξης Τσίπρας

Στο θέατρο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης στις 12 το μεσημέρι θα στραφούν όλα τα πολιτικά βλέμματα, για την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο πλαίσιο της παρουσίασης του βιβλίου του.



Ο πρώην πρωθυπουργός θα βρισκόταν απέναντι από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος ήταν προγραμματισμένο να μιλήσει αύριο στο Βελλίδειο, ωστόσο το προσυνέδριο της ΝΔ ακυρώθηκε, κυρίως λόγω των εξελίξεων στο αγροτικό.

Τι αναμένεται να πει

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αλέξης Τσίπρας στη σημερινή του ομιλία αναμένεται να μιλήσει για σειρά θεμάτων που απασχολούν την επικαιρότητα, όπως το επιτελικό κράτος, η στάση της κυβέρνησης στο αγροτικό, οι απευθείας αναθέσεις αλλά και τα εθνικά θέματα.

Ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στα ζητήματα οργάνωσης του κράτους, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τον δημόσιο έλεγχο και τη διαφάνεια. Θα μιλήσει για «ένα κράτος που θα απαντά στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις και θα είναι η απάντηση της Προοδευτικής παράταξης στο επιτελικό κράτος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το επιτελικό κράτος των απευθείας αναθέσεων των ημετέρων και των υποκλοπών».



Επίσης αναμένεται να εξαπολύσει σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για το μπλακ άουτ του FIR Αθηνών.



Στο σκέλος της ομιλίας του αναφορικά με τη ανάγκη δημιουργίας μια κυβερνώσας Προοδευτικής πρότασης θα υπογραμμίσει την ανάγκη για τις ρήξεις που θα πρέπει να γίνουν.



Με αφορμή τη στάση του κ. Μητσοτάκη στις ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να ασκήσει έντονη κριτική στον πρωθυπουργό για την εξωτερική πολιτική κάνοντας λόγο για «δεδομένο σύμμαχο», τονίζοντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα τονίσει την ανάγκη για επιστροφή της χώρας σε μια πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική που θα προωθεί τον ιστορικό της ρόλο ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Η στάση για τη Μαρία Καρυστιανού

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως, ο Αλέξης Τσίπρας δε θα «σηκώσει το γάντι» και δε θα απαντήσει στην επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον του η κυρία Καρυστιανού, σηματοδοτώντας έτσι ότι η στόχευσή του είναι η κυβέρνηση της ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όχι τα κόμματα που ενδεχομένως να σχηματιστούν στο μέλλον. Ο κ. Τσίπρας συνεχίζει με τα δικά του κριτήρια να πραγματοποιεί συναντήσεις με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και να προγραμματίζει τις παρουσιάσεις του βιβλίου του και τις γενικότερες πολιτικές του παρεμβάσεις, άσχετα από το πώς εξελίσσεται η πολιτική επικαιρότητα με όρους ειδησεογραφίας.



Οι ίδιες πληροφορίες ξεκαθαρίζουν ότι οι όποιες εξελίξεις με τη Μαρία Καρυστιανού επουδενί δεν αλλάζουν τον σχεδιασμό και τον οδικό χάρτη του Αλέξη Τσίπρα για το επόμενο διάστημα. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν το ερώτημα που πολλοί αναλυτές έθεταν τις τελευταίες εβδομάδες, αν δηλαδή, η ανακοίνωση του κόμματος Καρυστιανού επηρεάσει τον χρόνο της οποιασδήποτε ενδεχόμενης ανακοίνωσης νέου πολιτικού φορέα από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το πάνελ της παρουσίασης

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πάνελ των προσώπων που επελέγησαν για να πλαισιώσουν την παρουσίαση της Ιθάκης, καθώς δίνουν το πολιτικό στίγμα της ιδεολογικής διεύρυνσης που θέλει να έχει στον χώρο της κεντροαριστεράς ο πρώην πρωθυπουργός.



Συγκεκριμένα, το ενδιαφέρον στρέφεται συγκεκριμένα σε τέσσερα από αυτά: τον Διονύση Τεμπονέρα, τον Αντώνη Σαουλίδη, τον Άρη Στυλιανού και τον Κώστα Τούμπουρο.



Ο Διονύσης Τεμπονέρας ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ και υπήρξε στο παρελθόν στέλεχος του κόμματος, από το οποίο αποχώρησε από θεσμικούς ρόλους την περίοδο των έντονων εσωκομματικών εξελίξεων των προηγούμενων χρόνων. Η συμμετοχή του Διονύση Τεμπονέρα δεν εκτιμάται ότι θα πυροδοτήσει ισχυρές αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεδομένου ότι η επίσημη γραμμή παραμένει πως η πολιτική διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα ταυτίζεται με εκείνη του κόμματος.



Παράλληλα όμως, η παρουσία του θεωρείται βέβαιο ότι θα φέρει τον κ. Τεμπονέρα σε μεγαλύτερη πολιτική εγγύτητα με τον Αλέξη Τσίπρα και θα αναζωπυρώσει τη συζήτηση για μια πιθανή μετακίνησή του στον νέο πολιτικό σχηματισμό του πρώην πρωθυπουργού. Υπό αυτό το πρίσμα, ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η τοποθέτηση του κ. Τεμπονέρα στη συζήτηση που θα προηγηθεί της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα.



Ο Αντώνης Σαουλίδης, από την άλλη, προέρχεται από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ και στο παρελθόν είχε συμμετάσχει στο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος. Παρότι εμφανίζεται να έχει απομακρυνθεί από τη Χαριλάου Τρικούπη, η συμμετοχή του υπογραμμίζει το ευρύτερο άνοιγμα του Αλέξη Τσίπρα προς τον κεντρώο χώρο. Άλλωστε, ο κ. Σαουλίδης είχε ήδη αποτυπώσει τη στάση του απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όταν σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Αν ερχόταν το CNN θα μένατε στην ΕΡΤ ή θα πηγαίνατε στο CNN;».



Στις εκλογές του 2023, ο Αντώνης Σαουλίδης ήταν υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε σταυρούς προτίμησης, πίσω από τον Χάρη Καστανίδη.



Ιδιαίτερη σημασία έχει ακόμη η παρουσία του προέδρου του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, Άρη Στυλιανού, ο οποίος συμμετέχει στην ΚΕ της ΝΕΑΡ, ενώ είναι και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα. Η συμμετοχή του κ. Στυλιανού αποτυπώνει ταυτόχρονα και τη διεύρυνση προς τα αριστερά.



Τέλος, ο Κώστας Τούμπουρος συγκαταλέγεται στους ελάχιστους επιχειρηματίες που μνημονεύονται στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, όπου περιγράφεται ως στενός του φίλος, αλλά και ως το πρόσωπο μέσω του οποίου ο Αλέξης Τσίπρας αντιλήφθηκε την ύπαρξη ζητήματος υποκλοπών πριν αυτό λάβει διαστάσεις σκανδάλου.

