Στα Γιάννενα η νέα παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Παρόντες Γεροβασίλη και Κάτσης - Βίντεο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στα Γιάννενα.

Το «παρών» δίνουν στην παρουσίαση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη και Μάριος Κάτσης.



Χθες, ο πρώην πρωθυπουργός είχε συναντήσεις με εκπροσώπους συνεργατικών επιχειρήσεων, με εκπροσώπους του τμήματος Ηπείρου του ΤΕΕ, με συναδέλφους του μηχανικούς, με τον δήμαρχο Ιωαννιτών Θωμά Μπέγκα ενώ επισκέφθηκε και το γήπεδο του ΠΑΣ Γιάννινα.



Στην εκδήλωση συμμετέχουν οι:

Μιχάλης Καλογήρου, δικηγόρος – πρώην υπουργός,

Μαρία Κατσουλίδη, ηθοποιός και καθηγήτρια υποκριτικής,

Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της ΚΟΙΝΣΕΠ Electra Energy,

Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής (2019–2024),

και Γεώργιος Μπουλμπασάκος, γιατρός και πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του «Ευαγγελισμού».

Τον συντονισμό της παρουσίασης έχουν αναλάβει οι δημοσιογράφοι Άρης Ραβανός και Όλγα Στέφου.

