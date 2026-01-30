Τι σημαίνει η κίνηση Τσίπρα για τη «σύγκλιση» των προοδευτικών δυνάμεων

Πολιτική αναταραχή, ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς, προκάλεσε η πρωινή είδηση ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαμορφώνει ειδική ομάδα επιστημόνων με κεντρική επιδίωξη, όπως αναφέρει το Ινστιτούτο, τη «διαμόρφωση ενός συγκροτημένου κειμένου πολιτικών αρχών και κατευθύνσεων, που θα αποτυπώνει τη νέα κοινή προγραμματική και αξιακή αφετηρία. Με τον τρόπο αυτό, φιλοδοξεί να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός ανανεωμένου αλλά και συνεκτικού πολιτικού στίγματος με διάρκεια και προοπτική».

Η στάση αυτή «μεταφράστηκε» από αρκετούς ως πρωτοβούλια Τσίπρα η οποία μελλοντικά θα αποτελέσει μια πλατφόρμα που μπορέσει να απευθυνθεί και στα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα που κινούνται στους χώρους της Σοσιαλδημοκρατίας, της Πολιτικής Οικολογίας και της Ριζοσπαστικής Δημοκρατικής Αριστεράς, με σκοπό μια ενδεχόμενη πολιτική και εκλογική συμπόρευση με το «υπο κατασκευή» κόμμα Τσίπρα.

Ωστόσο, η εκτίμηση αυτή δεν είναι ακριβής, καθώς η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα ξεκαθαρίζει ότι το «κλειδί» βρίσκεται στις πρώτες φράσεις της σημερινής ανακοίνωσης του Ινστιτούτου, όπου αναφέρεται ότι η πρωτοβουλία λαμβάνεται ώστε το Ινστιτούτο να συμβάλει στον «από τα κάτω διάλογο για μια νέα προγραμματική και αξιακή σύνθεση».

Συνεπώς, το όποιο κείμενο Θέσεων προκύψει από τη 13μελή επιτροπή υπό τον καθηγητή Γιώργο Σιακαντάρη, δε θα είναι ένα κείμενο που θα δοθεί προς διαβούλευση στις άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά θα απευθυνθεί απευθείας προς την κοινωνία ώστε να να συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων συσχετισμών στην «αναγκαία», όπως χαρακτηρίζεται, «ώσμωση ιδεών και πολιτικών ρευμάτων», η οποία έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα, παρά το ότι στην Ευρώπη πραγματοποιείται ήδη από την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα.

Το κείμενο που θα προκύψει από τη διαδικασία λοιπόν θα αποτελέσει ένα κάλεσμα προς πρόσωπα, ομάδες, οργανώσεις, ενώ θα μπορούσε να λειτουργήσει και ως ένα «πρόπλασμα» για τον καθορισμό του ιδεολογικού πολιτικού στίγματος ενός ενδεχόμενου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Παρασκευής, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά τη σύσταση μιας ομάδας επιστημόνων και ατόμων από την κοινωνία των πολιτών, με στόχο τη διαμόρφωση ενός κειμένου Θέσεων για τη σύγκλιση των προοδευτικών δυνάμεων.

Επικεφαλής τοποθετήθηκε ο Δρ. Κοινωνιολογίας και συγγραφέας, Γιώργος Σιακαντάρης.

Τα μέλη της ομάδας:

Νίκος Αλατάς, Διεθνολόγος, Πολιτικός Επιστήμονας

Πολυμέρης Βόγλης, Καθηγητής Κοινωνικής Ιστορίας Παν. Θεσσαλίας

Δώρα Κοτσακά, Πολιτική Επιστήμονας, Αναπληρώτρια Συντονίστρια ΙΝΑΤ

Φανή Κουντούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Επικοινωνίας Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Νίκος Μαραντζίδης, Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης Παν. Μακεδονίας.

Ιωάννα Ναούμ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής Γραμματολογίας ΑΠΘ

Νίκος Ράπτης, Επιχειρηματίας, εκπαιδευτικός

Φωτεινή Σιάνου, Συνδικαλίστρια -Φεμινίστρια, Πρώην Πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων

Άρης Στυλιανού, Καθηγητής Πολιτικής Φιλοσοφίας ΑΠΘ

Βασίλης Τσαουσίδης, Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΔΠΘ

Θόδωρος Τσέκος, Ομότιμος Καθηγητής Δημόσιας Διοίκησης Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Λάμπρος Φλιτούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Παν. Ιωαννίνων

