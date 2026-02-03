Τσίπρας: Το Σάββατο η παρουσίαση της Ιθάκης στα Ιωάννινα - Πρόσωπο-έκπληξη στους ομιλητές

Με τον Πέτρο Κόκκαλη, πρόεδρο του κόμματος ΚΟΣΜΟΣ και πρώην ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, θα διεξαχθεί η τέταρτη παρουσιάση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη», στα Ιωάννινα, το ερχόμενο Σάββατο.

Στο πάνελ της παρουσίασης θα συμμετέχουν επίσης ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης και στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα Μιχάλης Καλογήρου, η ηθοποιός Μαρία Κατσουλίδη, ο Δημήτρης Κιτσικόπουλος, ηλεκτρολόγος μηχανικός και συντονιστής της Electra Energy και ο Γιώργος Μπουλμπασάκος, πρώην διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής του Ευαγγελισμού.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης αναλαμβάνουν οι δημοσιογράφοι Άρης Ραβανός από την εφημερίδα «Το Βήμα» και Όλγα Στέφου από το in.gr.

