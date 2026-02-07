Τσίπρας: Δεν απευθύνομαι στους βολεμένους, αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν

Ιδιαίτερα συγκινημένος δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος παρουσίασε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ήπειρο, το βιβλίο του Ιθάκη, τονίζοντας ότι ποτέ δεν ξέχασε την αφετηρία του.



Στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην περιοχή σχολιάζοντας ότι η Ήπειρος έχει όλες τις προϋποθέσεις να είναι υπόδειγμα της Ελλάδας που θέλουμε, ενώ αντιθέτως φυτοζωεί και ερημώνει. Άλλωστε το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης ήταν κεντρικό κατά τη σημερινή του δημόσια παρέμβαση, αφού στην ομιλία του παρουσίασε επτά προτάσεις για το ζήτημα.



Πριν όμως από αυτό, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε εκτενή αναφορά στο ζήτημα των μεγάλων κοινωνικών ανισοτήτων, ενώ επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τις επιλογές της τα τελευταία χρόνια, συνδέοντας το θέμα των ανισοτήτων με αυτό της διαφάνειας παρουσιάζοντας εκτενώς τη νέα πλατφόρμα που σχεδίασε το Ινστιτούτο Τσίπρα για να αντικαταστήσει τη Διαύγεια.



«Ο Μητσοτάκης θεωρεί την ανισότητα φυσιολογική και πλέον την έχει επιβάλλει ως κανονικότητα», τόνισε ο κ. Τσίπρας και σημείωνσε ότι «Υπάρχουν στιγμές που η κοινωνία μας πληρώνει τη φτηνή ανάπτυξη και τη διαθορά με τραγωδίες. Όπως τα Τέμπη, πριν λίγα χρόνια. Και όπως τα Τρίκαλα πριν λίγες μέρες. Για το κυβερνητικό μοντέλο της φθηνής ανάπτυξης, η ζωή των εργατριών στα Τρίκαλα, κόστιζε λιγότερο από την ανάγκη της εργοδοσίας να δουλεύει αδιάκοπα η παραγωγή, χωρίς σταματημό για ελέγχους ασφαλείας. Οι νεκρές εργάτριες της Βιολάντα δεν ήταν «κακιά στιγμή». Ήταν το μοιραίο αποτέλεσμα αυτού του μοντέλου της φτηνής ανάπτυξης. Και της διαφθοράς που το συνοδεύει», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός.

Χώρα καρτέλ και... «το τσάμπα πέθανε»

Πολύ αιχμηρός ήταν ο Αλέξης Τσίπρας υπενθυμίζοντας τη φράση της βουλευτή της ΝΔ Χρ. Αλεξοπούλου ότι «το τσάμπα πέθανε», κάνοντας λόγο για χώρα που λειτουργεί με καρτέλ σε όλα τα επίπεδα.



«Αν νομίζετε ότι στους ανοικτούς διαγωνισμούς είναι όλα εντάξει, τότε δεν έχετε ακούσει ότι η χώρα μας την εξαετία Μητσοτάκη είναι η χώρα των ολιγοπωλειακών πρακτικών.

Η χώρα των καρτελ με δυο λόγια.

Καρτέλ στην ενέργεια.

Καρτέλ στα τρόφιμα.

Καρτέλ στις κατασκευές.

Καρτέλ στα καύσιμα.

Καρτέλ στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Καρτέλ στις τράπεζες.

Παντού καρτέλ», ανέφερε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε:



«Και αν τους πεις ότι ο εκπαιδευτικός δεν έχει να ζήσει, δεν του φτάνουν τα 800 ευρώ για να ζήσει, αυτοί που έχουν επιβάλει τη διασπάθιση σε ημέτερους του δημόσιου χρήματος και την καρτελοποίηση της οικονομίας, σου απαντάνε: Το τζάμπα πέθανε! Καταλάβατε; Το τζάμπα πέθανε».

«Ειρηνική επανάσταση» η πλατφόρμα Διαφάνεια

Παρουσιάζοντας την πλατφόρμα Διαφάνεια που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός υποστήριξε ότι «η εφαρμογή μιας τέτοιας πλατφόρμας θα αποτελέσει μια μεγάλη ειρηνική επανάσταση απέναντι στη διαφθορά και στη διασπάθιση δημόσιων πόρων».



Όπως είπε, η Διαφάνεια είναι «μια ψηφιακή πλατφόρμα, που δεν αφήνει χώρο για την κουτοπόνηρη ή και χειρουργική συγκάλυψη της αλήθειας. Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της κοινωνίας».



«Μια δημόσια σύμβαση θα ήταν διαφανής και ορατή από τον κάθε πολίτη σε κάθε της βήμα. Από την προκήρυξη, την υπογραφή, την υλοποίηση, τις τυχόν τροποποιήσεις της, ως την παράδοση του έργου. Και με το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο και τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης θα έβγαιναν εκτός δημόσιων πληρωμών όλες οι νομότυπες παρανομίες με τις οποίες ημέτεροι υπεξαιρούν το δημόσιο χρήμα», τόνισε.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Ποιοι θα κάνουν Συνταγματική αναθεώρηση; Aυτοί που έκαναν το Σύνταγμα κουρελόχαρτο; Η πατρίδα μας χρειάζεται όντως, μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις. Δεν χρειάζεται όμως, άλλη μια απόπειρα εξαπάτησης», τόνισε ο κ. Τσίπρας αναφερόμενος στο άνοιγμα της συζήτησης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση από τον πρωθυπουργό.



«Δεν υπάρχει ούτε μια σημερινή μέτρηση που να εξασφαλίζει στη ΝΔ πλειοψηφία. Δεν έχει συνεπώς ούτε το πολιτικό, ούτε το ηθικό δικαίωμα να «αγγίξει» το Σύνταγμα, εγκλωβίζοντας και την επόμενη Βουλή σε επιλογές που θα στερούνται λαϊκής νομιμοποίησης».



Σχολίασε επίσης την πρόθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αλλάξει το καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. «Η μονιμότητα φταίει για τα χάλια του δημοσίου σήμερα; Δε φταίει η αγαπημένη τους αναξιοκρατία; Τους αφήσαμε 1.700 μετακλητούς και τους έκαναν σήμερα 3.700. H δημόσια διοίκηση χρειάζεται Εκδημοκρατισμό, Αξιοκρατία, Αξιολόγηση με όρους διαφάνειας και καλύτερες αμοιβές των λειτουργών της», είπε χαρακτηριστικά



Κάλεσε μάλιστα τις προοδευτικές δυνάμεις «όχι μόνο δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης στα παιχνίδια του κου Μητσοτάκη, αλλά οφείλουν να απομονώσουν και να ακυρώσουν με κάθε νόμιμο μέσο, αυτή την επιδίωξη».



Πρόσθεσε δε ότι μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές.

«Δεν απευθύνομαι σε όλους, γιατί πολύ απλά δεν απευθύνομαι στους βολεμένους

Το κύριο μέρος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα αφορούσε την περιφέρεια, τονίζοντας ότι οι επτά προτάσεις για την περιφερειακή ανάπτυξη αποτυπώνουν «το περίγραμμα της δουλειάς σε βάθος που κάνουμε στο Ινστιτούτο προκειμένου να σχεδιάσουμε έναν ενναλακτικό προοδευτικό δρόμο για την πατρίδα μας. Με θεσμικές τομές και μεταρρυθμίσεις ουσίας, που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Όχι με συνθήματα. Αλλά με σχέδιο ρεαλιστικών αλλαγών».



«Δεν απευθύνομαι σε όλους, γιατί πολύ απλά δεν απευθύνομαι στους βολεμένους. Αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν και που τους υπηρετεί. Εμείς, οι υπόλοιποι, οι πολλοί, έχουμε ανάγκη από μεγάλες τομές. Από μια ειρηνική επανάσταση, από πάνω μέχρι κάτω. Μια νέα μεταπολίτευση. Από ρήξεις με τα συμφέροντα που έχουν συμφέρον τα πράγματα να μείνουν όπως ακριβώς είναι», τόνισε ο κ. Τσίπρας

Οι επτά ρήξεις για την περιφέρεια

Πρώτη ρήξη: Μη κερδοσκοπικές ενεργειακές κοινότητες με προτεραιότητα στο δίκτυο.

Δεύτερη ρήξη: Θεσμική κατοχύρωση της Κοινοτικά Υποστηριζόμενης Γεωργίας με θεσμοθέτηση φορολογικών κινήτρων και χρηματοδοτικών εργαλείων, τη διασύνδεση με Δήμους, σχολεία, κοινωνικές δομές και κοινοτικές πρωτοβουλίες.

Τρίτη ρήξη: Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας από ανακατεύθυνση Δημόσιων δαπανών (σχολείων, νοσοκομείων κλπ). Όχι αγορές από καρτέλ μεγάλες αλυσίδες και εισαγωγικές εταιρείες. (Στην Ιταλία, το 70% των τροφίμων στα σχολεία της Ρώμης είναι βιολογικά και το δημόσιο αποτελεί σταθερό αγοραστή για τους τοπικούς παραγωγούς).

Τέταρτη ρήξη: Τεχνολογική αυτονομία από πολυεθνικές. Η ‘Libre Space Foundation’ στην Αθήνα έστειλε το 2017 τον πρώτο ελληνικό δορυφόρο ανοιχτού λογισμικού στο διάστημα. Οι ‘Τζουμέικερς’ στην ορεινή Ήπειρο δημιουργούν ανοιχτού σχεδιασμού αγροτικά μηχανήματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μικρών αγροτών. Το ‘Μπουλούκι’, με έδρα τα Κεντρικά Τζουμέρκα, διασώζει παραδοσιακές τεχνικές δόμησης μέσω συνεργασιών με τοπικές κοινότητες.

Πέμπτη ρήξη: Νόμος περί ακαλλιεργησίας για την αξιοποίηση της γης.

Το κράτος:

να παρέχει φορολογικά κίνητρα για ενεργοποίηση ή εκμίσθωση ακαλλιέργητης γης,

να προχωρά σε υποχρεωτική εκμίσθωση σε ενεργούς αγρότες και συλλογικά σχήματα,

και, σε έσχατη περίπτωση, σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με δίκαιη αποζημίωση.

Ίδρυση φορέα με μοντέλο τον οργανισμό SAFER (Γαλλία) που παρεμβαίνει όταν χρειάζεται — παραχωρώντας τη γη όχι στον υψηλότερο πλειοδότη, αλλά σε αυτόν που θα την καλλιεργήσει.

Έκτη ρήξη: Ενσωμάτωση μεταναστών και πρσφύγων στις τοπικές οικονομίες

Πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς.

Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη.

Δεύτερον, τα σύνορά μας πρέπει να προστατεύονται. Ασφαλώς με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά να φυλάσσονται. Όπως εξασφαλίσαμε το 2016 με τη Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, όσοι δεν δικαιούνται άσυλο να επιστρέφονται στην Τουρκία με ευρωπαικές εγγυήσεις. Διότι το μεταναστευτικό είναι πρώτα απόλα ευρωπαικο και ευρωτουρκικό ζήτημα.

Τρίτον, είναι αναγκαία μια άλλη μεταναστευτική πολιτική που να βασίζεται σε ασφαλείς, νόμιμες οδούς και ένταξη των μεταναστών που βρίσκονται στη χώρα. Με γνώμονα τις ανάγκες κάθε κλάδου και κάθε περιφέρειας της χώρας. Σε διάλογο με τους συναιτερισμούς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Μια πολιτική που θα συνεισφέρει στην οικονομία, στο δημογραφικό και στο ασφαλιστικό. Που θα δίνει τη δυνατότητα και σε ανθρώπους που ζούνε στη χώρα εδώ και χρόνια, να δουλέψουν νόμιμα και τίμια με αξιοπρεπείς συνθήκες και να συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία.



Έβδομη ρήξη: Θεσμοθέτηση θετικών διακρίσεων υπέρ της υπαίθρου

- Μεταφορικό ισοδύναμο για κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών.

- Μηδενισμός της φορολογίας σε ορεινές περιοχές και χωριά κάτω των 200 μόνιμων κατοίκων.

- Ειδικό νομικό και φορολογικό πλαίσιο για κοινοτικά καταστήματα.

- Επαναφορά του θεσμού των Κοινοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, ως ζωντανών κυττάρων τοπικής ζωής και αυτοοργάνωσης.

Στόχος η κυβερνώσα αριστερή προοδευτική παράταξη

Στην ομιλία του ο Αλέξης Τσίπρας έκανε λόγο δύο φορές για την ανάγκη μιας «ειρηνικής επανάστασης».



Ο πρώην πρωθυπουργός αποτύπωσε τον πολιτικό στόχο του, που όπως είπε, είναι «η ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης».



«Η προσπάθειά μας για την ανασύνθεση και επανίδρυση μιας κυβερνώσας αριστερής προοδευτικής παράταξης, δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Απαιτεί σχέδιο, απαιτεί κινητοποίηση, απαιτεί χρόνο. Μα πάνω από όλα απαιτεί όραμα και έμπνευση. Ξέρω ότι δεν σας προτείνω έναν εύκολο δρόμο. Αλλά εμείς εδώ δεν είμαστε για τα εύκολα. Είμαστε για τα μεγάλα. Βρίσκομαι εδώ γιατί ξέρω από που προέρχομαι. Και για αυτό ξέρω που θέλω να πάμε. Όλες και όλοι μαζί», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας.

