Αλεξοπούλου για «το τζάμπα πέθανε»: Ζητά συγγνώμη για την «κάκιστη διατύπωση», μετά τις αντιδράσεις

«Συγγνώμη» για την έκφραση «το τζάμπα πέθανε», γιατί ήταν μια πολύ κακή διατύπωση, όπως είπε χαρακτηριστικά, ζήτησε το πρωί της Τρίτης, μετά τις αντιδράσεις, η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

«Όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε και γι' αυτά που κάνουμε. Απολογούμαι όταν έχω άδικο» σημείωσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό του OPEN.

Νωρίτερα, σε τηλεφωνική της παρέμβαση και στον Ant1 είχε τονίσει πως επρόκειτο για λάθος διατύπωση. Η κ. Αλεξοπούλου ανέφερε επίσης, μεταξύ άλλων, ότι παρεξηγήθηκαν όσα δήλωσε, προσθέτοντας ότι «ζητά συγγνώμη, εάν προκάλεσε το κοινό αίσθημα».

Η επίμαχη δήλωση της βουλευτή είχε προκληθεί ως απάντηση στην ερώτηση «πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός με μισθό 800 ευρώ να καλύψει ενοίκιο 400 ευρώ και τα υπόλοιπα έξοδά του», που είχε γίνει κατά τη διάρκεια συνέντευξή της στο Mega. «Το τζάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το τζάμπα δεν υπάρχει. Και όλοι θέλαμε το τζάμπα. Ποιος θα το πληρώσει;», είχε απαντήσει τότε.

Διαβάστε επίσης