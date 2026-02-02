Κόντρα κυβέρνησης - ΠΑΣΟΚ για «το τζάμπα πέθανε» της Αλεξοπούλου: Έχει και η παραχάραξη τα όριά της

Η φράση «το τζάμπα πέθανε» της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνας Αλεξοπούλου, προκάλεσε νέα έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ.

Η κυρία Αλεξοπούλου χρησιμοποίησε αυτή την έκφραση κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης και η αναφορά φέρεται να έγινε στο πλαίσιο συζήτησης για κοινωνικά ζητήματα ή παροχές (όπως τα ενοίκια εκπαιδευτικών).





Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η τοποθέτηση της Χριστίνας Αλεξοπούλου «δεν απευθυνόταν στους πολίτες αλλά στα κόμματα», διευκρινίζοντας ότι δεν αφορούσε «έναν λαό που υπέστη τόσο μεγάλη δοκιμασία στα μνημόνια». Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, το μήνυμα που επεδίωκε να εκπέμψει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ήταν πως «η λογική επί ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια επί κυβέρνησης Τσίπρα έχει περάσει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν», και ότι η αιχμή αφορούσε την αντιπολίτευση, όχι την κοινωνία.

Η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ

Ακολούθησε ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που αναφέρει:

«Ο κ. Μαρινάκης επέλεξε συνειδητά να υπερασπιστεί τη βουλευτή Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία σε τηλεοπτικό πάνελ σχολίασε πως «το τζάμπα πέθανε», όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός πληρώνει υπέρογκο ποσοστό του μισθού του για στέγη.

Το λιγότερο που θα περίμενε κανείς, ήταν μια ξεκάθαρη αποδοκιμασία των ειρωνικών και εξυπνακίστικων αποστροφών της κυρίας Αλεξοπούλου για το πόσα λεφτά θα του μείνουν «να πάρει ζακετούλα».

Αντιθέτως ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την αλαζονεία της κυβερνητικής βουλευτού απέναντι στους πολίτες που βιώνουν τη διεύρυνση των ανισοτήτων και τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης. Όπως προ ημερών επαίνεσε και την εθνικά επικίνδυνη θέση που διατύπωσε ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μάλιστα προσπάθησε να βγάλει τρελούς όσους είδαν το επίμαχο βίντεο δηλώνοντας ότι η βουλευτής δεν εννοούσε τους πολίτες αλλά …τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει χαθεί κάθε αίσθηση του μέτρου».

Κυβερνητικές πηγές για ανακοίνωση ΠΑΣΟΚ

Στην ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη απάντησαν κυβερνητικές πηγές σημειώνοντας:

Έχει και η παραχάραξη τα όριά της, ακόμα και για το ΠΑΣΟΚ, το οποίο, ειδικά το τελευταίο διάστημα δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας.

Είτε θα εντοπίσουν και θα μας πουν το σημείο που δήθεν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επαίνεσε την κυρία Αλεξοπούλου, είτε θα απολογηθούν δημόσια για ακόμα ένα ατόπημά τους.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις της βουλευτή της ΝΔ, Χριστίνας Αλεξοπούλου, σε τηλεοπτικό πάνελ για το κόστος στέγασης και τους χαμηλόμισθους εκπαιδευτικούς.

Το κόμμα της Αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχόλιό για τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, το κόμμα καταγγέλλει ότι αντί για αποδοκιμασία, υπήρξε κάλυψη και έπαινος «αλαζονείας», κάνοντας λόγο για απώλεια κάθε αίσθησης μέτρου απέναντι στους πολίτες που βιώνουν την ακρίβεια και τη διεύρυνση των ανισοτήτων.

