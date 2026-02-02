Μαρινάκης: Ξεπερνά τα όρια της προπαγάνδας εμπλοκή του Παπαστεργίου με την έκρηξη στη Βιολάντα

Ήταν μηχανολόγος, το να το συνδέσουμε αυτό, ξεπερνάει τα όρια της προπαγάνδας, είπε κατηγορηματικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Μαρινάκης: Ξεπερνά τα όρια της προπαγάνδας εμπλοκή του Παπαστεργίου με την έκρηξη στη Βιολάντα
Ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026. (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi
Ξεπερνά τα όρια της προπαγάνδας η προσπάθεια εμπλοκής του Δημήτρη Παπαστεργίου με την έκρηξη στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, είπε κατηγορηματικά κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών το μεσημέρι της Δευτέρας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Το πρώτο και τον τελευταίο λόγο έχει η Δικαιοσύνη και όποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του να πληρώσει. Όποιος φταίει να πληρώσει ακριβά», είπε για όσα συνέβησαν στο εργοστάσιο ο κύριος Μαρινάκης, αανφερόμενος στην εν εξελίξει έρευνα για το τραγικό εργατικό δυστύχημα. «Απαντήσαμε τι ευθύνη έχει η Επιθεώρηση Εργασίας, η Περιφέρεια, ο Δήμος», συνέχισε ο ίδιος.

«Για τον κ. Παπαστεργίου, έχει και η προπαγάνδα τα όριά της. Το να ρωτάμε αν υπάρχει πολιτικό θέμα για κάποιον που έκανε τη δουλειά του... Ευτυχώς υπάρχουν και πολιτικοί με ένσημα. Ήταν μηχανολόγος. Το να πάμε να το συνδέσουμε αυτό, ξεπερνάει τα όρια της προπαγάνδας. Καλό το κίνημα των τυμβωρύχων, αλλά στο τέλος κι αυτοί οι λίγοι που τους παίρνουν στα σοβαρά, δεν θα τους παίρνουν», είπε σε κατηγορηματικό τόνο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πρώην δήμαρχος Τρικκαίων, Δημήτρης Παπαστεργίου, την περασμένη εβδομάδα, είχε κάνει ανάρτηση για τη φονική έκρηξη στο εργαστάσιο της «Βιολάντα» στα Τρίκαλα.

Ο κ. Παπαστεργίου στην ανάρτησή του συνδυάζει την προσωπική του σύνδεση με τη μονάδα --μέσω των μηχανολογικών μελετών του παρελθόντος και συγκεκριμένα το 2007-- με την βαθιά συγκίνηση για τα θύματα και την αποφασιστικότητα να αποδοθούν ευθύνες, κάνοντας παράλληλα κάλεσμα σε στήριξη προς τις οικογένειες και σε ενδελεχή διερεύνηση των αιτίων, ώστε να μην επαναληφθεί η τραγωδία.

Όπως αποκάλυψε στην ανάρτησή του ο υπουργός στο παρελθόν είχε εργαστεί ως μηχανικός στην φάση της πρώτης εγκατάστασης. «Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Παπαστεργίου.

Όπως αναφέρει επίσης «οι μελέτες αυτές εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στον δήμο».

Ο υπουργός έκανε αναφορά για στα πέντε θύματα της τραγωδίας γράφοντας πως «είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί».

Παράλληλα ο κ. Παπαστεργίου, ενημέρωσε ότι παρακολουθεί «με ενδιαφέρον τη λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους». «Και γιατί πρέπει να δούμε τι πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί», καταλήγει.

Η ανάρτηση του υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου

«Πέντε μέρες μετά την τραγωδία στην ΒΙΟΛΑΝΤΑ και προφανώς το κλίμα στην πόλη μου, τα Τρίκαλα, συνεχίζει να είναι βαρύ, με τη θεσσαλική γη να υποδέχεται τις γυναίκες που έχασαν τη ζωή τους.

Μια τραγωδία που όλοι ζήσαμε και ζούμε από κοντά, καθώς οι άνθρωποι της Πυροσβεστικής έκαναν γρήγορα και με ακρίβεια τη δουλειά τους.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, γνωρίζω ένα πρώιμο κομμάτι της ιστορίας αρκετά καλά, αφού το 2007 ασχολήθηκα με τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες τμήματος της επιχείρησης, ακριβώς στη φάση της πρώτης εγκατάστασης. Μελέτες που εγκρίθηκαν μετά από επιτόπιους ελέγχους, τόσο της Πυροσβεστικής όσο και του τότε Τμήματος Βιομηχανίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ συνέχισαν στην πορεία άλλοι συνάδελφοι μηχανικοί, λόγω των συνεχών επεκτάσεων αλλά και της μετέπειτα εκλογής μου στο Δήμο.

Διαβάζω με μεγάλη συγκίνηση τις ιστορίες των γυναικών που χάθηκαν. Είναι χρέος μας να σταθούμε δίπλα στις οικογένειές τους με οποιοδήποτε τρόπο. Στις μικρές κοινωνίες μας, αυτό είναι κάτι που ευτυχώς ακόμη λειτουργεί.

Παρακολουθώ επίσης με ενδιαφέρον την λεπτομερή δουλειά που κάνουν η Δικαιοσύνη και οι αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Γιατί το χρωστάμε στις γυναίκες αυτές και τις οικογένειές τους. Και γιατί πρέπει να δούμε τί πήγε λάθος για να μην επαναληφθεί».

