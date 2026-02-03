Καβγάς on air Αλεξοπούλου - Στραβελάκη για το «τζάμπα» και τη «δολοφονία χαρακτήρα»: Πάρτε το πίσω!

Καβγάς στον τηλεοπτικό αέρα μεταξύ της Χριστίνας Αλεξοπούλου και του Νίκου Στραβελάκη στο Open, με αφορμή την ατάκα της βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας πως «το τζάμπα πέθανε», σε συνέντευξή της.

Η κυρία Αλεξοπούλου επιχείρησε να πει ότι υφίσταται δολοφονία χαρακτήρα για μία λάθος διατύπωση, γεγονός που εξόργισε τον δημοσιογράφο. «40 χρόνια δημοσιογράφος δεν μου έχει πει κανείς ότι κάνω δολοφονία χαρακτήρα», απάντησε σε πολύ υψηλούς τόνους ο Νίκος Στραβελάκης και απαίτησε να ανακαλέσει την έκφρασή της.

«Ένα πράγμα είναι ότι με καλέσατε να σας πω τη γνώμη μου κι ένα άλλο ότι μου λέτε εσείς τη δική σας κι ένα άλλο ότι αυτή η δολοφονία χαρακτήρα, που με βγάζει εμένα προς τα έξω ότι είμαι πολιτικό τέρας, το οποίο δεν θέλει ξαφνικά να βοηθήσει τους πολίτες και θέλει να τους κάνει κακό και τους λέει «τζαμπατζήδες» και τα λοιπά, είναι κάτι που δημιουργεί μια αντίδραση…», είπε η κ. Αλεξοπούλου.

«Ποιος δολοφονεί τον χαρακτήρα σας, κυρία Αλεξοπούλου, εγώ, η Μίνα, ο πρωθυπουργός;», απάντησε ο Νίκος Στραβελάκης και όταν επιχείρησε να εξηγήσει η Χριστίνα Αλεξοπούλου «η ρητορική που λέει…», εξοργίστηκε: «Τι είναι αυτά που λέτε; Εγώ είπα το τζάμπα πέθανε; Πάρτε πίσω αυτό περί δολοφονίας χαρακτήρα, αλλιώς θα κλείσω τη γραμμή! Δολοφονία χαρακτήρα; Είπατε 'το τζάμπα πέθανε' και μου λέτε ότι εγώ έχω πρόθεση δολοφονίας χαρακτήρα, 40 χρόνια δημοσιογράφος δεν μου το έχει ξαναπεί ποτέ κανένας, πάρτε το πίσω, αλλιώς κλείνω τη γραμμή τώρα! Πάρτε το πίσω τώρα!»

