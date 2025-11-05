Αλεξοπούλου για ΕΛΤΑ: Δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό – Υπάρχουν αμφιβολίες και για την αναγκαιότητα

Την εκτίμηση πως αν δεν είχαν αντιδράσει οι βουλευτές της ΝΔ θα είχαν κλείσει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, εξέφρασε η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου μιλώντας στο ACTION24.

Μάλιστα, προειδοποίησε πως δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ένας «ξαφνικός θάνατος» των καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Μετά την παραίτηση Σκλήκα, αυτό που θα ακολουθήσει στην πράξη είναι μια μεγάλη διαβούλευση ανάμεσα σε όσους αφορά το θέμα, σημείωσε.

Επίσης, θέλησε να καταστήσει σαφές το μήνυμα ότι δεν είναι μόνο το επικοινωνιακό κομμάτι και ότι δεν μας το ανακοίνωσε κάποιος, αλλά υπάρχουν αμφιβολίες και για την κατά περίπτωση αναγκαιότητα.

Σε αυτό το πλαίσιο αμφισβήτησε το επιχείρημα ότι όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ «μπαίνουν μέσα» οικονομικά. Απηύθυνε έκκληση πως σε συνεννόηση με τους δήμους μπορεί να μειωθούν τα έξοδα.

Εξήγησε πως το πλαίσιο της διαβούλευσης είναι σε μια λογική όχι μόνο ενημέρωσης, αλλά και συνεργασίας.

Ερωτηθείσα σχετικά είπε πως από την ανακοίνωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη κατάλαβε ότι δεν γνώριζε για τις προθέσεις της διοίκησης των ΕΛΤΑ.

