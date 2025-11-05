Σκέρτσος για ΕΛΤΑ: Κάκιστος ή μάλλον ανύπαρκτος ο επικοινωνιακός και πολιτικός χειρισμός

Κάκιστο ή μάλλον ανύπαρκτο χαρακτηρίζει τον επικοινωνιακό και πολιτικό χειρισμό στην υπόθεση της αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναγνώρισε κάθε δίκιο στους βουλευτές που βρέθηκαν χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση, διαμαρτύρονται και ασκούν κριτική για την αιφνίδια απόφαση «ξαφνικού θανάτου».

Σημειώνει πως το management δημοσίων οργανισμών και ειδικά η διοίκηση αλλαγών (Change management) δεν είναι μια μονοδιάστατα τεχνοκρατική ή πολιτική διαδικασία, αλλά απαιτεί οξυμένη πολιτικότητα και ταυτόχρονα τεχνοκρατική δεινότητα. «Κι αυτό είναι ένα μάθημα προς το Υπερταμείο που εποπτεύει με θεσμική ανεξαρτησία κρίσιμες δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, όπως τα ΕΛΤΑ» προσθέτει ο υπουργός.

Στη συνέχεια, επιδοκιμάζει την απόφαση για την αναστολή τριών μηνών. «Ο χρόνος τριών μηνών που δόθηκε εγγυάται ότι θα γίνουν οι αναγκαίες συζητήσεις και παρεμβάσεις ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η ραγδαία αλλαγή που συμβαίνει στις ταχυδρομικές αγορές παγκοσμίως αλλά και να παρουσιαστούν οι υπηρεσίες ποιότητας που θα μπορούν να προσφέρουν και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της πατρίδας μας τα νέα ΕΛΤΑ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, έστρεψε τα βέλη του κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, καταγγέλλοντάς τα ότι παραμένουν αμετανόητα στο στρατόπεδο του «όχι σε όλα και ναι στο τίποτα».

«Πώς τα κατάφεραν έτσι όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και δίνουν για άλλη μια φορά μια ακόμη μάχη οπισθοφυλακής για μια αγορά και ένα μοντέλο ταχυδρομικής λειτουργίας που απλά δεν υπάρχει πλέον πουθενά στον κόσμο» διερωτήθηκε.

Απέναντι σε αυτή την κατάσταση, ο κ. Σκέρτσος τόνισε πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη ευθύνης που δεν μένει αδρανής μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει πολύ γρήγορα, κάνοντας τις αναγκαίες προσαρμογές στο κράτος και τους οργανισμούς κοινής ωφέλειας για υπηρεσίες αυξημένης ποιότητας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Μάλιστα, προανήγγειλε πως προσεχώς θα δοθεί από την κυβέρνηση αναλυτική ανακοίνωση με ερωταπαντήσεις.

