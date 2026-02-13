Νέα απάντηση από το περιβάλλον Τσίπρα προς Στουρνάρα: Καλός για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας

Συνεχίζεται η σφοδρή κόντρα που ξέσπασε ανάμεσα στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας και τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, υπό το φως της συνέντευξης του κ. Στουρνάρα στην Ομάδα Αλήθειας.

Στην επιθετική ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ο οποίος έκανε λόγο για επιχείρηση του Γιάννη Στουρνάρα να εξασφαλίσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μια τρίτη θητεία στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, αποκαλώντας τον μάλιστα «αποτυχημένο υπουργό Οικονομικών» και «κομπάρσο στο μαύρο θέατρο της προπαγάνδας», απάντησε μέσω κύκλων ο Γιάννης Στουρνάρας.

Στην απάντησή του μέσω κύκλων, ο κ. Στουρνάρας ανέφερε ότι «η “Ιθάκη” του φαίνεται πως έχει το πλεονέκτημα ότι δεν περιλαμβάνει capital controls, κλειστές τράπεζες και τρίτο μνημόνιο — τουλάχιστον όχι στην αφήγηση».

«Αν η προειδοποίηση για κινδύνους βαφτίζεται “εκβιασμός”, τότε η έννοια της θεσμικής ευθύνης έχει πράγματι αλλοιωθεί. Όσο για τις θητείες, δεν αποτελούν προσωπική φιλοδοξία ούτε λογοτεχνικό βραβείο. Αν κάποιοι ενοχλούνται από τη θεσμική ανεξαρτησία, ίσως είναι επειδή δεν κατάφεραν ποτέ να την ελέγξουν. Η Ιστορία, πάντως, δεν γράφεται με ευχές. Γράφεται με ισολογισμούς», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Νέα απάντηση Τσίπρα

Στην αντίδραση των κύκλων Στουρνάρα απάντησαν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα από τη Λεωφόρο Αμαλίας.

«Η απάντηση μέσω κύκλων του κυρίου Στουρνάρα στον Α.Τσίπρα και ιδίως το περιεχόμενό της, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι τελικά είναι καλύτερος για εκπρόσωπος τύπου της Ομάδας Αλήθειας παρά για Διοικητής της ΤτΕ. Του συνιστούμε πάντως εκτός από το λυσάρι με τις ατάκες που μοιράζει το Μαξίμου στα γαλάζια τρολ για την Ιθάκη, να διαβάσει και το ίδιο το βιβλίο. Και του ευχόμαστε μια τρίτη θητεία ώστε να φτάσει τα χρόνια του Παναγοπούλου στη ΓΣΕΕ», τονίζουν πηγές της Αμαλίας.

