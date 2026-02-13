Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing

Ο Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, κι αφού έβαλλε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μίλησε για την υπόθεση Παναγόπουλου, για την ένταση με δημοσιογράφο στο briefing, καθώς και για τις ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο.

ΠΑΣΟΚ και Παναγόπουλος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έψεξε το ΠΑΣΟΚ για την στάση που τηρεί για τον Γιάννη Παναγόπουλο. «Τυχαίνει και η προηγούμενη ιδιότητά μου ήταν γραμματέας. Ο βασικός αντίπαλος ήταν πάντα ο Παναγόπουλος. Το εμβληματικότερο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο στήριζαν και οι άλλοι, οι αριστεροί.

Είναι ευρωπαϊκή πρακτική, να δίνουν οι κυβερνήσεις κονδύλια σε κοινωνικούς εταίρους για να τρέχουν προγράμματα κατάρτισης. Το πώς θα τα διαχειριστεί αυτός είναι το θέμα. Όλα αυτά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τον κύριο Βουρλιώτης κτλ. Πόσα σκάνδαλα έχουν βγει επί Νέας Δημοκρατίας; Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί η Δικαιοσύνη.

Πολύ καλά έκανε Ανδρουλάκης κι ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου. Όταν βγήκε ότι ο αρχισυνδικαλιστής ότι ήταν του ΠΑΣΟΚ εμείς δεν τρέξαμε να τους βγάλουμε όλους σκάρτους, όπως κάνουν οι υπόλοιποι με τη Νέα Δημοκρατία.

Να βγει να απαντήσει ο Τσίπρας για Στουρνάρα



Αναφορικά με τη δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα ότι η κυβέρνηση Τσίπρα τον έβαλε στο μάτι επειδή δεν υπέγραψε και την τράπεζα Αττικής και κατήγγειλε ότι έστειλαν ό,τι ελεγκτικό μηχανισμό υπήρχε στην εταιρεία της γυναίκας του για αντίποινα, είπε: «Όταν βγαίνει και τα λέει ο Στουρνάρας, που είναι αυτός που είναι, έχει συνέπεια. Έκανε μια ανατριχιαστική δήλωση. Το φοβερό όμως είναι ότι Τσίπρας επανέρχεται και κάνει rebranding με μότο «καθαρά χέρια». Ο «καθαρός» Τσίπρας κι ο «καθαρός» ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που έστησαν παραδικαιοσύνη, κρέμασαν στα μανταλάκια ανθρώπους.

Αυτοί κουνάνε το δάχτυλο στη ΝΔ για το κράτος δικαίου. Να βγει να απαντήσει ο τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την απειλή μήνυσης δημοσιογράφου στο στο briefing

Έχει γεμίσει το διαδίκτυο από συγκεκριμένους τύπους, της κατηγορίας των ξυλολίων κτλ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απείλησε δημοσιογράφο επειδή ρώτησε, λένε. Δεν είναι απειλή να λες σε κάποιον τι ορίζει ο νόμος. Ρώτησε ο δημοσιογράφος; Όχι. είναι ερώτηση να λες ότι «μόλις παραδεχθήκατε ότι οι λιμενικοί έκαναν απώθηση»;

Είμαι 2,5 χρόνια σ' αυτή τη θέση. Έχω τις ενημερώσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια, κι απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Ποτέ δεν έχει κάνει κανείς παράπονο. Υπάρχει ένας κύριος ακροαριστερός, από τα Τέμπη και μετά, που κάνει ερωτήσεις και του απαντάω.

Το να διαστρεβλώνει τα λόγια μου είναι ποινικό αδίκημα. Το να μου χρεώσει ότι κάποιοι που έχουν οικογένεια παιδιά και να λέει ότι σκότωσαν 15 ταλαιπωρημένους ανθρώπους στη θάλασσα...

Η κυβέρνηση είπε ότι οι λαθροδιακινητές έχουν την πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη. Και για τα πραγματικά περιστατικά μεταφέραμε αυτά που λέει το Λιμενικό και ερευνώνται όλα. Όταν λες ότι επιτέθηκαν έκαναν απώθηση είναι άλλο.

Για τις ψηφοφορίες σε Ευρωκοινοβούλιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έψεξε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους σε ψηφοφορίες του Ευρωκοινοβουλίου. Για την ασφαλή μετεγκατάσταση των προσφύγων, την οποία οι ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ καταψήφισαν, καθώς και για τα φίλτρα προστασίας των αγροτών για την Mercosur. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ψήφισαν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι σοσιαλιστές κτλ, και το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και όλα τα κόμματα τη ακροδεξιάς.

Ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας η Κωνσταντοπούλου

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Να πω δύο πράγματα. Βλέπω αναλύσεις που συμψηφίζουν τον θύτη με το θύμα. Δεν είναι στο ίδιο ύψος για έναν άνθρωπο που αντιδρά δικαιολογημένα με έναν άνθρωπο που βρίζει συκοφαντεί και λέει ό,τι κατέβει στο κεφάλι του. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση: Αυτό που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας. Δεν μπορεί να (μας) λέει δολοφόνους, κηφήνες να λέει όπως λέει τον Γεωργιάδη. Και πολύ χειρότερα, τα έλεγε και δεν ήταν "παρών". Όλα αυτά τα κάνει γιατί θεωρώ επειδή η πραγματική Κωνσταντοπούλου που χάνει βουλευτές, είναι ένας κακός άνθρωπος, που έχει άθλια συμπεριφορά στους υπαλλήλους της Βουλής, και πολιτικά κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει καριέρα στις πλάτες τραγωδιών» είπε αρχικά.

Πρόσθεσε ότι «το χειρότερο που έχει κάνει αυτή κι άλλα κόμματα δυστυχώς, είναι να επενδύσουν στον πόνο ανθρώπων. Είναι κάποια κόμματα, και κάποια μέσα ενημέρωσης όπου έχουν μοτίβο. Αυτοί δεν μένουν στη Δικαιοσύνη, βγάζουν κατηγορητήρια για την κυβέρνηση. είτε είναι Χίος, είτε είναι η Βιολάντα, ε/είτε είναι τα Τέμπη. Όταν αρχίζουν και δεν τους βγαίνουν, το γυρίζουν. Ο Ανδρουλάκης κι ο Φάμελλος το έκανα επίσης.

Κλείνοντας το κεφάλαιο Κωνσταντοπούλου είπε: «Δεν την πριμοδοτούμε όταν της απαντάμε. Εμείς αντιδρούμε, γιατί αν δεν αντιδράς το "τέρας" θα σε φάει. Εμείς δεν την έχουμε κάνει συνομιλήτρια, να κοιταχτούν στον καθρέφτη όσοι δεν την αποκλείουν και τη θεωρούν συνομιλήτριά τους.

