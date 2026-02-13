Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για όλους και για όλα σε συνέντευξη που παραχώρησε στον ΣΚΑΪ

Newsbomb

Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing
EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παύλος Μαρινάκης παραχώρησε συνέντευξη εφ' όλης της ύλης, κι αφού έβαλλε κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου, μίλησε για την υπόθεση Παναγόπουλου, για την ένταση με δημοσιογράφο στο briefing, καθώς και για τις ψηφοφορίες στο Ευρωκοινοβούλιο.

ΠΑΣΟΚ και Παναγόπουλος

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έψεξε το ΠΑΣΟΚ για την στάση που τηρεί για τον Γιάννη Παναγόπουλο. «Τυχαίνει και η προηγούμενη ιδιότητά μου ήταν γραμματέας. Ο βασικός αντίπαλος ήταν πάντα ο Παναγόπουλος. Το εμβληματικότερο συνδικαλιστικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο στήριζαν και οι άλλοι, οι αριστεροί.

Είναι ευρωπαϊκή πρακτική, να δίνουν οι κυβερνήσεις κονδύλια σε κοινωνικούς εταίρους για να τρέχουν προγράμματα κατάρτισης. Το πώς θα τα διαχειριστεί αυτός είναι το θέμα. Όλα αυτά βρίσκονται υπό διερεύνηση. Ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο, από τον κύριο Βουρλιώτης κτλ. Πόσα σκάνδαλα έχουν βγει επί Νέας Δημοκρατίας; Αυτό σημαίνει ότι λειτουργεί η Δικαιοσύνη.

Πολύ καλά έκανε Ανδρουλάκης κι ανέστειλε την κομματική ιδιότητα του Παναγόπουλου. Όταν βγήκε ότι ο αρχισυνδικαλιστής ότι ήταν του ΠΑΣΟΚ εμείς δεν τρέξαμε να τους βγάλουμε όλους σκάρτους, όπως κάνουν οι υπόλοιποι με τη Νέα Δημοκρατία.

Να βγει να απαντήσει ο Τσίπρας για Στουρνάρα


Αναφορικά με τη δήλωση του Γιάννη Στουρνάρα ότι η κυβέρνηση Τσίπρα τον έβαλε στο μάτι επειδή δεν υπέγραψε και την τράπεζα Αττικής και κατήγγειλε ότι έστειλαν ό,τι ελεγκτικό μηχανισμό υπήρχε στην εταιρεία της γυναίκας του για αντίποινα, είπε: «Όταν βγαίνει και τα λέει ο Στουρνάρας, που είναι αυτός που είναι, έχει συνέπεια. Έκανε μια ανατριχιαστική δήλωση. Το φοβερό όμως είναι ότι Τσίπρας επανέρχεται και κάνει rebranding με μότο «καθαρά χέρια». Ο «καθαρός» Τσίπρας κι ο «καθαρός» ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που έστησαν παραδικαιοσύνη, κρέμασαν στα μανταλάκια ανθρώπους.

Αυτοί κουνάνε το δάχτυλο στη ΝΔ για το κράτος δικαίου. Να βγει να απαντήσει ο τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Για την απειλή μήνυσης δημοσιογράφου στο στο briefing

Έχει γεμίσει το διαδίκτυο από συγκεκριμένους τύπους, της κατηγορίας των ξυλολίων κτλ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απείλησε δημοσιογράφο επειδή ρώτησε, λένε. Δεν είναι απειλή να λες σε κάποιον τι ορίζει ο νόμος. Ρώτησε ο δημοσιογράφος; Όχι. είναι ερώτηση να λες ότι «μόλις παραδεχθήκατε ότι οι λιμενικοί έκαναν απώθηση»;

Είμαι 2,5 χρόνια σ' αυτή τη θέση. Έχω τις ενημερώσεις με τη μεγαλύτερη διάρκεια, κι απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Ποτέ δεν έχει κάνει κανείς παράπονο. Υπάρχει ένας κύριος ακροαριστερός, από τα Τέμπη και μετά, που κάνει ερωτήσεις και του απαντάω.

Το να διαστρεβλώνει τα λόγια μου είναι ποινικό αδίκημα. Το να μου χρεώσει ότι κάποιοι που έχουν οικογένεια παιδιά και να λέει ότι σκότωσαν 15 ταλαιπωρημένους ανθρώπους στη θάλασσα...

Η κυβέρνηση είπε ότι οι λαθροδιακινητές έχουν την πρώτη και μεγαλύτερη ευθύνη. Και για τα πραγματικά περιστατικά μεταφέραμε αυτά που λέει το Λιμενικό και ερευνώνται όλα. Όταν λες ότι επιτέθηκαν έκαναν απώθηση είναι άλλο.

Για τις ψηφοφορίες σε Ευρωκοινοβούλιο

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έψεξε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους σε ψηφοφορίες του Ευρωκοινοβουλίου. Για την ασφαλή μετεγκατάσταση των προσφύγων, την οποία οι ευρωβουλευτές ΠΑΣΟΚ, ΝΕΑΡ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ καταψήφισαν, καθώς και για τα φίλτρα προστασίας των αγροτών για την Mercosur. Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ψήφισαν όλοι οι Ευρωπαίοι, οι σοσιαλιστές κτλ, και το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε. Το ίδιο και ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς και όλα τα κόμματα τη ακροδεξιάς.

Ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας η Κωνσταντοπούλου

Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε: «Να πω δύο πράγματα. Βλέπω αναλύσεις που συμψηφίζουν τον θύτη με το θύμα. Δεν είναι στο ίδιο ύψος για έναν άνθρωπο που αντιδρά δικαιολογημένα με έναν άνθρωπο που βρίζει συκοφαντεί και λέει ό,τι κατέβει στο κεφάλι του. Αυτό δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση: Αυτό που κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου ξεπερνά τα όρια της χυδαιότητας. Δεν μπορεί να (μας) λέει δολοφόνους, κηφήνες να λέει όπως λέει τον Γεωργιάδη. Και πολύ χειρότερα, τα έλεγε και δεν ήταν "παρών". Όλα αυτά τα κάνει γιατί θεωρώ επειδή η πραγματική Κωνσταντοπούλου που χάνει βουλευτές, είναι ένας κακός άνθρωπος, που έχει άθλια συμπεριφορά στους υπαλλήλους της Βουλής, και πολιτικά κάνει ό,τι χειρότερο μπορεί να κάνει καριέρα στις πλάτες τραγωδιών» είπε αρχικά.

Πρόσθεσε ότι «το χειρότερο που έχει κάνει αυτή κι άλλα κόμματα δυστυχώς, είναι να επενδύσουν στον πόνο ανθρώπων. Είναι κάποια κόμματα, και κάποια μέσα ενημέρωσης όπου έχουν μοτίβο. Αυτοί δεν μένουν στη Δικαιοσύνη, βγάζουν κατηγορητήρια για την κυβέρνηση. είτε είναι Χίος, είτε είναι η Βιολάντα, ε/είτε είναι τα Τέμπη. Όταν αρχίζουν και δεν τους βγαίνουν, το γυρίζουν. Ο Ανδρουλάκης κι ο Φάμελλος το έκανα επίσης.

Κλείνοντας το κεφάλαιο Κωνσταντοπούλου είπε: «Δεν την πριμοδοτούμε όταν της απαντάμε. Εμείς αντιδρούμε, γιατί αν δεν αντιδράς το "τέρας" θα σε φάει. Εμείς δεν την έχουμε κάνει συνομιλήτρια, να κοιταχτούν στον καθρέφτη όσοι δεν την αποκλείουν και τη θεωρούν συνομιλήτριά τους.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ διερευνά καταγγελία Κωνσταντοπούλου κατά αστυνομικού που «έδωσε πληροφορίες» στον Γεωργιάδη

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις Αφίδνες περιμένει 100 τρακτέρ η αστυνομία - Από τον Κηφισό θα κατέβουν στο κέντρο

10:21ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Νίκολα Τόπιτς νίκησε τον καρκίνο και έκανε ντεμπούτο στο ΝΒΑ – Βίντεο από το standing ovation

10:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Να απαντήσει ο Τσίπρας για όσα είπε ο Στουρνάρας» - Τι είπε για την ένταση στο briefing με δημοσιογράφο

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Προσποιήθηκε τον άντρα της με θράσος για να εισβάλει στο σπίτι της

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι στόχοι του Μητσοτάκη για το 2026 και το διακύβευμα των εκλογών

10:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαρτίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Πότε θα μπουν τα χρήματα

09:58ΥΓΕΙΑ

Η κρεατίνη πέρα από το γυμναστήριο: Μύθοι και αλήθειες για το διασημότερο συμπλήρωμα διατροφής

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

09:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αδρεναλίνη ξανά στο «κόκκινο»: Ο εμβληματικός John Wick γίνεται βιντεοπαιχνίδι του PlayStation

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

09:43ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ: Τα αποτελέσματα των εκλογών, ποιοι εκλέγονται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο - Όλα τα ονόματα

09:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Παναθηναϊκός - Φενέρμπαχτσε και τον ημιτελικό της Σάκκαρη

09:40LIFESTYLE

Η ηθοποιός Μαρία Κωνσταντάρου, η «Ασημίνα» από το «Αχ αυτή η γυναίκα μου» μιλά για τη ζωή της: Από το θέατρο στα τηλεπαιχνίδια - «Δεν έχω λόγο ύπαρξης, χρειάζομαι χρήματα»

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Toyota επενδύει δυναμικά στα υβριδικά

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Ο Έπσταϊν ζήτησε από το προσωπικό να εγκαταστήσει κρυφές κάμερες στο σπίτι του στη Φλόριντα

09:23ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Απίθανο ρεκόρ από τον Λεμπρόν Τζέιμς, oι Μπακς λύγισαν τους πρωταθλητές - Όλα τα highlights

09:23ΚΟΣΜΟΣ

«Μία Ευρώπη, μία αγορά»: Τι αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην άτυπη Σύνοδο Κορυφής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναγνωρίστηκε ο «αόρατος» Μπάμπης - Η δραματική ιστορία του άνδρα χωρίς ταυτότητα

06:42ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Ραγίζουν καρδιές - Η τελευταία φωτογραφία του ηθοποιού πριν πεθάνει

07:51ΕΛΛΑΔΑ

Τα μηνύματα των Κινέζων «χειριστών» στον Σμήναρχο κατάσκοπο: «Δεν θα απαλλαγείς από εμάς...»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Επιμένει η Καρυστιανού στα ελληνοτουρκικά: Δεν μπορείς να βαφτίζεις μία εθνική διπλωματική ήττα ως «θερμή υποδοχή»

05:46ΕΛΛΑΔΑ

Παύλος Ντε Γκρες: «Ο πατέρας μου δεν με μεγάλωσε για να γίνω βασιλιάς – Με ενδιαφέρει η πολιτική, όχι να γίνω πολιτικός – Θέλω να είμαι χρήσιμος για τη χώρα μου»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Έλειπαν δύο δόντια κι ένα οστό από την απανθρακωμένη σορό - Ήταν ζωντανός όταν κάηκε

09:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σημαντικό επεισόδιο αφρικανικής σκόνης με λασποβροχές - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

10:31WHAT THE FACT

Το πιο ανήθικο πείραμα στην Ιστορία: Ο Μικρός Άλμπερτ και το μυστήριο της πραγματικής του ταυτότητας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Απόβαση» 100 τρακτέρ στην Αττική - Το πρόγραμμα της κινητοποίησης στο κέντρο της Αθήνας

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

08:41ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: Έτσι δρούσε το κύκλωμα των αχυράνθρωπων - Εξέδιδαν ΑΦΜ κι ανοιγόκλειναν την ίδια εταιρεία ξανά

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Δημοσίευσε sms που έστειλε στον Χρυσοχοΐδη - Νέα απάντηση Άδωνι

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Η πραγματική Κωνσταντοπούλου είναι ένα πολύ κακό άτομο, από το οποίο φεύγουν βουλευτές ο ένας μετά τον άλλον

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε σε άλλη πόλη για να νοσηλευτεί και του έκλεψαν το αυτοκίνητο

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την κινηματογραφική καταδίωξη 16χρονου στην οδό Αχαρνών

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν – Τι είχε πει ο Χριστόδουλος για τη σημερινή μέρα

09:36ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 2 νεκροί και ένας τραυματίας σε επίθεση με πυροβόλο όπλο - Σε lockdown το πανεπιστήμιο

08:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πού κυμαίνονται οι τιμές τους σε 96 περιοχές - Αναλυτικοί πίνακες με τιμές

09:45ΚΟΣΜΟΣ

Η Ελβετία θα ψηφίσει για να περιορίσει τον πληθυσμό της χώρας στα 10 εκατομμύρια

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ