Σε εξέλιξη η 5η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα

Στο πάνελ και η ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου

Αντώνης Ρηγόπουλος



Ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας στη βιβλιοπαρουσίαση της «Ιθάκης» στη Λάρισα 

Στη Λάρισα πραγματοποιείται αυτή την ώρα η πέμπτη κατά σειρά παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη».

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά παρουσίαση του βιβλίου. Ο Αλέξης Τσίπρας επιλέγει αυτόν τον τρόπο για τις όλο και συχνότερες δημόσιες παρεμβάσεις του.

Η παρουσίαση στη Λάρισα, θα ακολουθήσει το ίδιο μοτίβο, με μια σειρά προσώπων από την κοινωνία που θα κληθούν να συζητήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Ανάμεσά τους και ένα πρόσωπο-έκπληξη από τον καλλιτεχνικό χώρο, η γνωστή ηθοποιός Μαριάννα Τουμασάτου.

Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι:

Απόστολος Καλογιάννης - Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Ιωάννα Καραβάνα- Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Θέμης Λαζαρίδης - Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Μαριάννα Τουμασάτου - Ηθοποιός

Σωτήρης Τσουκαρέλης - Πολιτικός Επιστήμονας-Υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Γιάννης Γιαννακόπουλος - Δημοσιογράφος Θεσσαλία TV

Αλεξία Τασούλη - Δημοσιογράφος Ναυτεμπορική TV

Οι παρεμβάσεις των ομιλητών:

Απόστολος Καλογιάννης - Πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων

Μια διερμηνέας με έπιασε και μου είπε: "Δήμαρχε θέλω να σου πω κάτι. Ξέρω ότι είσαι φίλα προσκείμενος στην κυβέρνηση Τσίπρα. Εγώ έχω μεταφράσει και είμαι μπροστά σε συναντήσεις πολλών πρωθυπουργών με αντίστοιχους της Γερμανίας. Άνθρωπο που να πάλεψε τόσο έντονα, τόσο δυνατά δεν ξανασυνάντησα στην πορεία μου".

Μπροστά στην κατάσταση που βρήκε η κυβέρνηση Τσίπρα οι μάχες ήταν σκληρές. Και όταν έφτανε η ΕΚΤ να απαγορεύει την επέκταση του προγράμματος, αποδεικνύει ότι η θηλιά ήταν στον λαιμό του λαού, όχι μόνο στον Τσίπρα.

Το βιβλίο ολόκληρο το διαπερνά η πίστη του στην Ευρώπη και το Ευρώ.

Ακούσατε κανέναν να μιλάει τώρα για κωλοτούμπα μετά τη δημοσιοποίηση των πρακτικών; Δεν έλεγαν κωλοτούμπα τα Ζάππεια, αλλά το αίτημα του Τσίπρα από τον λαό να διαπραγματευτεί πιο σκληρά.

Γυρίστε στο παρελθόν και δείτε αν υπάρχει πρωθυπουργός που σε τέτοιες συνθήκες καταφεύγει στην άποψη του λαού του, αλλά και στις εκλογές.

Με την υπόθεση του Μπαρμπαρός μου θύμισες τον Ανδρέα Παπανδρέου.

Ιωάννα Καραβάνα- Δικηγόρος – Πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών

Εκείνα τα χρόνια (πριν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ), αν ήσουν ανασφάλιστος ήσουν εκτός δημόσιου νοσοκομείου. Και ήμασταν πολλοί. Δεν είχαν μείνει πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες. Δε θέλω να το θυμάμαι. Θυμάμαι ένα παλικάρι από ένα χωριό της περιοχής που παρακαλούσε την προϊσταμένη να δώσουν φάρμακα στη μαμά του που ήταν καρκινοπαθής αγρότισσα. Πήγαινε κάθε δεύτερη Δευτέρα. Το 15 έγινα πρόσφυγας υγείας γιατί δεν υπήρχε ακτινολογικό μηχάνημα. Το τι έκανε αυτή η κυβέρνηση για την υγεία και για εμάς δεν περιγράφεται. Το ξέρουμε εμείς που το βιώσαμε. Ακούγαμε και τότε διαπραγμάτευση, αλλά για εμάς σημασία είχε να έχουμε φάρμακα. Κάποια πράγματα διατηρούνται ακόμη και σήμερα. Αν ήταν όλα τόσο λάθος, γιατί τα κρατάνε ακόμα;



