Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ Τασούλα και Τσίπρα

Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του ευρύτερου κύκλου συναντήσεων με πρώην πρωθυπουργούς που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του ο Προέδρος της Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα, ενώ όπως αναφέρει και η σχετική ενημέρωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, προέβησαν σε μια ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συζήτησαν ακόμα για την τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, «Ιθάκη».

Πέραν αυτών και σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Τασούλας έθεσε το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιμένει στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του Γιάννενα ότι «δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Ουσιαστικά δηλαδή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα, στην ομιλία του στα Ιωάννινα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε πει σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση: «Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα; Αν όχι, τότε ούτε ο κος Μητσοτάκης μπορεί να φυλάξει ή πόσο μάλλον να βελτιώσει τις Συνταγματικές προβλέψεις για τον Νόμο περί ευθύνης υπουργών, για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ή τη συναινετική εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας. Ας μην κοροϊδευόμαστε».

Μάλιστα, είχε καλέσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να αρνηθούν κάθε ενδεχόμενο συναίνεσης με τη ΝΔ στο θέμα της αναθεώρησης και να την εμποδίσουν με κάθε νόμιμο μέσο, μέχρις ότου την αναθεώρηση να μπορέσει να την κάνει μια προοδευτική πλειοψηφία. «Για αυτό και οι προοδευτικές δυνάμεις, όχι μόνο δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης στα παιχνίδια του κ. Μητσοτάκη, αλλά οφείλουν να απομονώσουν και να ακυρώσουν με κάθε νόμιμο μέσο, αυτή την επιδίωξη. Μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, της προστασίας των δημόσιων αγαθών, στη κατεύθυνση της ισότητας στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες, στη κατεύθυνση της Δικαιοσύνης», είχε πει συγκεκριμένα.

Στη συνάντηση λοιπόν με τον ΠτΔ, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως εξέφρασε τις παραπάνω θέσεις, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συναίνεσης.

Η συζήτηση πάντως έγινε σε πολύ καλό κλίμα, και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο κ. Τασούλας καλεί στο Προεδρικό Μέγαρο όλους τους εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς (Καραμανλή, Παπανδρέου, Παπαδήμο, Σαμαρά, Τσίπρα) στο πλαίσιο πολιτικής πρωτοβουλίας του με στόχο τη σταθερότητα. Η Προεδρία έχει εκφράσει στο παρελθόν την πεποίθηση του ΠτΔ ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημόσιου βίου και στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων, ειδικά με πολιτικούς που έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί.

Διαβάστε επίσης