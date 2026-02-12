Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ Τασούλα και Τσίπρα

Στο «μενού» η συναίνεση για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, με τον Αλέξη Τσίπρα να επαναλαμβάνει ότι δεν μπορεί «ο λύκος να φυλά τα πρόβατα»

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ Τασούλα και Τσίπρα

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με τον Κωνσταντίνο Τασούλα συναντήθηκε σήμερα ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο του ευρύτερου κύκλου συναντήσεων με πρώην πρωθυπουργούς που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία του ο Προέδρος της Δημοκρατίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα, ενώ όπως αναφέρει και η σχετική ενημέρωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, προέβησαν σε μια ανασκόπηση των πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων, καθώς και της πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Συζήτησαν ακόμα για την τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, «Ιθάκη».

Πέραν αυτών και σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Τασούλας έθεσε το θέμα της Συνταγματικής Αναθεώρησης, με τον Αλέξη Τσίπρα να επιμένει στη θέση που διατύπωσε στην ομιλία του Γιάννενα ότι «δεν μπορεί ο λύκος να φυλάει τα πρόβατα». Ουσιαστικά δηλαδή, ότι δεν μπορεί να υπάρξει καμία συναίνεση με μια κυβερνητική πλειοψηφία που δεν σέβεται και δεν εφαρμόζει το Σύνταγμα, προκειμένου να αναζητηθούν συναινέσεις για την αναθεώρησή του.

Συγκεκριμένα, στην ομιλία του στα Ιωάννινα, ο πρώην πρωθυπουργός είχε πει σε σχέση με τη συνταγματική αναθεώρηση: «Μπορεί ο λύκος να φυλάξει τα πρόβατα; Αν όχι, τότε ούτε ο κος Μητσοτάκης μπορεί να φυλάξει ή πόσο μάλλον να βελτιώσει τις Συνταγματικές προβλέψεις για τον Νόμο περί ευθύνης υπουργών, για την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, ή τη συναινετική εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας. Ας μην κοροϊδευόμαστε».

Μάλιστα, είχε καλέσει τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης να αρνηθούν κάθε ενδεχόμενο συναίνεσης με τη ΝΔ στο θέμα της αναθεώρησης και να την εμποδίσουν με κάθε νόμιμο μέσο, μέχρις ότου την αναθεώρηση να μπορέσει να την κάνει μια προοδευτική πλειοψηφία. «Για αυτό και οι προοδευτικές δυνάμεις, όχι μόνο δεν πρέπει να ακολουθήσουν τον ολισθηρό δρόμο της συναίνεσης στα παιχνίδια του κ. Μητσοτάκη, αλλά οφείλουν να απομονώσουν και να ακυρώσουν με κάθε νόμιμο μέσο, αυτή την επιδίωξη. Μόνο μια καθαρή δημοκρατική-προοδευτική πλειοψηφία, που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές, μπορεί και πρέπει να προχωρήσει στις αναγκαίες συνταγματικές και θεσμικές τομές στην κατεύθυνση της δημοκρατίας, της προστασίας των δημόσιων αγαθών, στη κατεύθυνση της ισότητας στα δικαιώματα και τις ευκαιρίες, στη κατεύθυνση της Δικαιοσύνης», είχε πει συγκεκριμένα.

Στη συνάντηση λοιπόν με τον ΠτΔ, ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται πως εξέφρασε τις παραπάνω θέσεις, απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο συναίνεσης.

Η συζήτηση πάντως έγινε σε πολύ καλό κλίμα, και σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επεκτάθηκε στο θέμα της ανασύνθεσης και επανίδρυσης της προοδευτικής και δημοκρατικής παράταξης.

Σημειώνεται ότι τις τελευταίες εβδομάδες ο κ. Τασούλας καλεί στο Προεδρικό Μέγαρο όλους τους εν ζωή πρώην πρωθυπουργούς (Καραμανλή, Παπανδρέου, Παπαδήμο, Σαμαρά, Τσίπρα) στο πλαίσιο πολιτικής πρωτοβουλίας του με στόχο τη σταθερότητα. Η Προεδρία έχει εκφράσει στο παρελθόν την πεποίθηση του ΠτΔ ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που η εθνική ομοψυχία, η σταθερότητα και η ενότητα είναι αξίες που πρέπει να διαφυλάσσονται και να υποστηρίζονται από όλους τους παράγοντες του δημόσιου βίου και στο πλαίσιο αυτό έχει σημασία η επικοινωνία και η ανταλλαγή απόψεων, ειδικά με πολιτικούς που έχουν διατελέσει πρωθυπουργοί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτός είναι ο «Στίβεν» που στρατολόγησε τον Έλληνα σμήναρχο

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στις φλόγες σπίτι στην Περιβόλα - Βίντεο

18:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Ζιακόπουλος: «Ανοιξιάτικες» θερμοκρασίες το Σαββατοκύριακο - Βροχές στη βόρεια Ελλάδα

18:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς για Παπαληγούρα: «Ένας έντιμος άνθρωπος και πολιτικός με αρχές και ήθος»

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Τσικνοπέμπτη: Πώς γιορτάστηκε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Στις 12:00 στις Αφίδνες πριν την «κάθοδο» στο Σύνταγμα

18:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στα ημιτελικά του Κατάρ η Μαρία Σάκκαρη: Τεράστια εμφάνιση και πρόκριση επί της Σβιόντεκ!

18:38WHAT THE FACT

Νέα ανατρεπτική μελέτη: O «μοναδικός έρωτα της ζωής σας» δεν έρχεται μόνο μία φορά

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε 3 ώρες για να νοσηλευτεί και λίγες ώρες αργότερα του έκλεψαν το αυτοκίνητο

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Ρωτούσαμε τη διευθύντρια γιατί έβαζε αποβολές και δεν απαντούσε», λέει μητέρα

18:18ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Αναδυόμενη απειλή για το καθεστώς» αισθάνεται ο Πούτιν, υποστηρίζουν αναλυτές

18:11ΥΓΕΙΑ

ΕΛΠΙΔΑ: Σχεδόν 400 παιδιά τον χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Νέο «χτύπημα» για το Λούβρο: Τεράστιο δίκτυο απάτης με πλαστά εισιτήρια και υπεράριθμες κρατήσεις

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

17:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Ανακοινώθηκαν οι νικητές των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνίας, Λογοτεχνικής Μετάφρασης και Παιδικού Βιβλίου

17:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι ειπώθηκε πίσω από τις κλειστές πόρτες στο Προεδρικό Μέγαρο μεταξύ Τασούλα και Τσίπρα

17:38LIFESTYLE

Η Πάμελα Άντερσον επέστρεψε στο κόκκινο χαλί χωρίς μακιγιάζ και εντυπώσιασε με τη φυσική της ομορφιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:49ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες λύνουν το αίνιγμα του ποταμού που ρέει «ανηφορικά»

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί το Σάββατο - Τα νεότερα για την υγεία του

18:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα καταιγίδων το βράδυ - Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο (Χάρτες)

13:01ΚΟΣΜΟΣ

James Van Der Beek: Διάσημη γαστρεντερολόγος εξηγεί το σημάδι για τον καρκίνο στο παχύ έντερο που αγνόησε ο ηθοποιός

11:50ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μετρό: Η κίνηση του 65χρονου που «δείχνει» αυτοκτονία - Μαρτυρία στο Newsbomb

16:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή Γεωργιάδης- Κωνσταντοπούλου: «Γλείφετε τον Μητσοτάκη» - «Σας έχει φτύσει το 40% της ΚΟ ομάδας»

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: «Ρωτούσαμε τη διευθύντρια γιατί έβαζε αποβολές και δεν απαντούσε», λέει μητέρα

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Οι βροχές πρόσθεσαν 200 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες μέσα σε 40 ημέρες - Πάνω από 600 εκατ. τα αποθέματα - Γραφήματα

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Νέος γρίφος Ζαχάροβα με αναφορά στον Ιωάννη Καποδίστρια ως Ρώσο πολιτικό

15:37LIFESTYLE

Porto Leone: Ο Γρηγόρης πεθαίνει και ανοίγει νέα βεντέτα

17:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ανάρτηση της Λένας Παπαληγούρα για τον θάνατο του πατέρα της Αναστάση: Το Σάββατο η κηδεία του από το Α' Νεκροταφείο Αθηνών

17:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Έσκασε» η βόμβα! Παίκτης του «τριφυλλιού» ο Χέιζ - Ντέιβις

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Ο Κινέζος «Γουίλιαμ» την ώρα που στρατολογούσε τον σμήναρχο-κατάσκοπο - Η Selfie στο Σινικό Τείχος

11:25ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για τις επόμενες ώρες: «Πιο ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό δυστύχημα στο Μετρό Συντάγματος: Νεκρός άνδρας που έπεσε στις γραμμές

18:45ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE η κλήρωση της Εθνικής στο Nations League

16:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Ύμνοι Ισπανού δημοσιογράφου για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Συγγενείς των θυμάτων προπηλάκισαν τους ιδιοκτήτες - «Σκοτώσατε τον γιο μου»

15:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σόου Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Κηφήνες βουλευτές της ΝΔ, «ακροδεξιό υπόλειμμα» ο Λαζαρίδης

18:25ΚΟΣΜΟΣ

Καρκινοπαθής ταξίδεψε 3 ώρες για να νοσηλευτεί και λίγες ώρες αργότερα του έκλεψαν το αυτοκίνητο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ