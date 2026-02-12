Συνάντηση Τασούλα - Τσίπρα στο Προεδρικό Μέγαρο

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα επισκέφθηκε σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι τρέχουσες εξελίξεις στα εσωτερικά και στα εξωτερικά θέματα, όπως αναφέρει σχετικά το δελτίο τύπου της Ελληνικής Προεδρίας.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν οι πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις, καθώς και τα ελληνοτουρκικά. Οι δύο άνδρες συζήτησαν επίσης για την τρέχουσα ανάμιξη του κ. Τσίπρα στα κοινά που εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την παρουσίαση σε διάφορες πόλεις του βιβλίου του, «Ιθάκη».

